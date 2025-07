Melhor churrasco de Barretos: catarinense comanda parada obrigatória na cidade Na capital do rodeio, churrascaria conquista paladares com cortes nobres e atendimento acolhedor Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 11/07/2025 - 11h20 (Atualizado em 11/07/2025 - 11h36 ) twitter

O melhor churrasco de Barretos Foto cedida: Churrascaria Estrela do Sul

Durante minha estadia em Barretos, interior de São Paulo, entre uma conversa aqui e outra acolá, a missão era clara: encontrar uma boa churrascaria para almoçar. Aprendemos desde cedo os segredos da arte do churrasco e das carnes. Por isso, somos exigentes quando conhecemos um lugar pela primeira vez.

A dica da melhor churrascaria da cidade surgiu enquanto eu finalizava uma matéria no Parque do Peão. E olha que estávamos hospedados no hotel localizado no próprio parque, com pensão completa. Costumo optar por esse tipo de hospedagem, dependendo da cidade. É uma segurança, já que viajo em família e meu filho tem um ótimo apetite.

O nome da churrascaria é Estrela do Sul, localizada na Avenida 7. Aliás, Barretos tem ruas e avenidas numeradas. O trecho onde ela está situada estava interditado, devido a obras de recapeamento realizadas pela prefeitura. Preocupada em saber se estavam funcionando normalmente, resolvi ligar. “Sim, estamos abertos. Você pode estacionar na Rua 34 ou 36”, informou a atendente.

‌



Ao chegar, fui recepcionada por uma gentil garçonete. Com um sorriso no rosto, não hesitou em garantir que ali era servido o melhor churrasco da cidade. Cheguei já avisando que a casa havia sido indicada, que era da Capital e que precisava experimentar aquele rodízio...

— “Você está no lugar certo”, afirmou ela.

‌



Gabriel, o garçom que nos atendeu, também demonstrava felicidade em exercer sua função. Ele nos acomodou com simpatia. Dei um recado logo no início:

— “Por favor, costela bovina e fraldinha para o meu garoto.”

‌



A partir daí, a moeda verde (sinal para servir carne) só virou vermelha quando estávamos realmente satisfeitos.

O Isaías foi o responsável por servir a suculenta costela bovina. Aquela “janela”, a ripa da costela, estava especial. Era tão macia que dava para tirar a carne com a colher.

Ele voltou várias vezes. Assim como os demais garçons, que ofereceram frango, picanha, alcatra, medalhão de frango, queijos e um delicioso abacaxi com canela para finalizar.

Comida e gentileza fazem a diferença Foto: Arquivo pessoal

E não foi só isso. O buffet de saladas — destaque para a maionese de ovos, que me transportou direto para o sul do país —, os pratos quentes e até comida japonesa (essa eu passei) complementaram a experiência.

Ficamos cerca de uma hora ali, saindo satisfeitos não só pela qualidade da comida, mas pelo ambiente acolhedor. Encontramos um cantinho em Barretos que, sem dúvida, estará sempre em nosso roteiro — e nas nossas recomendações aos amigos.

Na saída, ao pagar a conta, reencontrei a mesma garçonete que nos recebeu. Ela perguntou o que achei. Respondi sorrindo:

— “Você tinha razão, aqui é o lugar!”

Ela sorriu e, em vez de uma foto, preferiu me apresentar ao proprietário da Estrela do Sul: o gentil Clóvis João Valandro. Descendente de italianos, ele atua no ramo há mais de 37 anos. Em Barretos, a Estrela do Sul funciona desde 1998.

Contei sobre minha passagem pela cidade e a indicação que havia recebido. Comentei também que estava um pouco frustrada com a comida de outro local e que decidi apostar na dica.

Elogiei a qualidade das carnes, e ele explicou:

— “Oferecemos mais de 20 tipos. A qualidade e o preparo são fundamentais para entregar um produto de excelência.”

A famosa costela? Vai para a brasa às 23h do dia anterior. É isso: carne de qualidade, feita com tempo, técnica e muito amor.

Se você quiser encontrar tudo isso em um só lugar, já sabe: passa lá no Clóvis, da Estrela do Sul.

Fabiano Pottker e Clovis João Valandro, da Estrela do Sul, em Barretos, SP Foto: Arquivo pessoal

