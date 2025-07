Barretos reúne cultura sertaneja, agronegócio e desenvolvimento econômico, movimentando bilhões A 70ª Festa do Peão Boiadeiro de Barretos acontece entre 21 a 31 de agosto, no Parque do Peão Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 08/07/2025 - 16h12 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h12 ) twitter

Festa do Peão de Barretos, em São Paulo Foto cedida: Festa do Peão Boiadeiro de Barretos, SP

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos se consolida como um dos maiores eventos culturais e econômicos do interior paulista, movimentando o agronegócio, o turismo e toda a cadeia produtiva da região.

Além de impulsionar a economia local, a festa beneficia diretamente cidades num raio de até 150 quilômetros de Barretos, que já começam a apresentar alta ocupação hoteleira. Eu fiz uma pesquisa e notei que as cidades vizinhas estão com poucas vagas disponíveis — e isso sem falar nos preços, que já estão nas alturas.

O Mundo Agro fez uma série especial sobre a festa e em breve estará na cidade para conhecer o Parque do Peão antes mesmo do evento começar. E eu só digo uma coisa: Barretos... aí vou eu! Ah, e ainda vou mostrar o hotel do Parque do Peão, o Barretos Park Hotel.

A prosa de hoje com Jeronimo Muzeti detalha as projeções para a festa, o papel estratégico do agronegócio no evento e o impacto econômico para toda a região.

‌



E tem muito mais coisa bacana para falar da cidade e dessa festa maravilhosa. Ai, será que eu consigo uma brecha na agenda para acompanhar pelo menos um dia da festa?

Jeronimo Muzeti, presidente de Os Independentes Foto cedida: Os Independentes

Mundo Agro: A Festa do Peão de Barretos contribui para o desenvolvimento econômico da região. Qual a projeção para a festa deste ano?

‌



Jeronimo Muzeti: Segundo pesquisa da Secretaria de Turismo de SP (2022), a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos recebe aproximadamente 900 mil visitas e gera R$ 1,24 bilhão em impacto direto e indireto em 11 dias (cerca de R$ 112 milhões/dia).

Mundo Agro: Quantas cidades se beneficiam?

‌



Jeronimo Muzeti: Ainda segundo a mesma pesquisa, cidades no raio de até 150 quilômetros de Barretos são beneficiadas com a movimentação da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Mas sabemos que a Festa traz para todo estado de São Paulo uma projeção até mundial com suas características, colocando o interior no mapa do turismo no mês de agosto.

Mundo Agro: Eu pesquisei para visitar a cidade nas duas semanas da festa e reparei que ocupação já está alta e valores altíssimos. Já sabem como está a ocupação hoteleira? Quando deve lotar tudo? Depois da festa, quais os períodos onde tem maior ocupação?

Jeronimo Muzeti: Até o momento, sabe-se que cerca de 80% da ocupação das hospedagens. Além disso, cidades da região também são muito impactadas na ocupação hoteleira como Olímpia, Colina, Bebedouro, São José do Rio Preto, entre outras.

E os camarotes são um destaque à parte.

