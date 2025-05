Padarias apostam em cestas personalizadas para impulsionar as vendas no Dia das Mães E quem não gosta de receber uma cesta — seja de café da manhã, da tarde ou simplesmente de presente? Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 08/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cestas de pães e personalizadas devem impulsionar vendas no Dia das Mães Foto cedida: Sampapão

As panificadoras paulistanas filiadas ao Sampapão, entidade que representa o segmento de Panificação e Confeitaria de São Paulo, já registram um crescimento expressivo nas encomendas de cestas presenteáveis para o Dia das Mães.

E quem não gosta de receber uma cesta — seja de café da manhã, da tarde ou simplesmente de presente? Recheadas com pães, doces, frutas e outras guloseimas, elas alegram a vida de quem as recebe, não é mesmo?

E se tem pão, tem farinha, tem ovos e outros ingredientes que vieram direto do campo para a sua mesa — ou melhor, para a sua cesta.

A Panificadora Big Bread aposta nas cestas folhadas, inteiramente comestíveis — da alça à base — produzidas com massa folhada artesanal. Em 2023, foram vendidas 35 unidades, número que saltou para 52 em 2024. A previsão para este ano é de 70 cestas.

‌



Cesta de pães diferente: até a cesta é comestível Foto cedida: Sampapão

“Observamos também um aumento significativo no número de entregas feitas pelos próprios filhos, o que mostra o quanto esse tipo de presente tem apelo emocional e valor simbólico”, destaca Alessandra Carvalho, sócia da casa.

Na tradicional Villa Grano, a casa já projeta pelo menos 360 unidades para este domingo. Os kits são oferecidos em versões para duas ou quatro pessoas, com cartões personalizados e um mix completo de produtos: frutas frescas, pães variados, frios, doces, manteigas, sucos, iogurtes e pão de queijo.

‌



As padarias filiadas ao Sampapão, bem como a Escola Técnica de Panificação IDPC e o Fundipan, têm apostado em estratégias criativas para atrair os consumidores no Dia das Mães.

“O Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o setor. As cestas presenteáveis reúnem o afeto da ocasião com o cuidado artesanal que só uma boa padaria consegue oferecer. Elas são, sem dúvida, um dos produtos mais procurados neste período, e a cada ano ganham versões mais criativas e personalizadas”, disse Rui Gonçalves, presidente do Sampapão.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp