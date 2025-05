Oito em cada 10 brasileiros devem comprar presentes para o Dia das Mães, diz pesquisa Dois terços dos consumidores que vão presentear devem gastar entre R$ 100 e R$ 500 na data Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 07/05/2025 - 10h01 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h01 ) twitter

Nove em cada 10 mães brasileiras esperam ganhar algum presente Divulgação/EBC - arquivo

Oito em cada dez brasileiros devem comprar algum presente para o Dia das Mães este ano, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva em parceria com a QuestionPro. A estimativa é de cerca de 133 milhões de consumidores em potencial.

Entre os que planejam comprar algum presente, dois em cada três devem gastar entre R$ 100 e R$ 500, apontando uma expectativa de aquecimento significativo no varejo. A pesquisa ouviu 1.499 brasileiros em todo o país.

O presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, afirma que “o Dia das Mães é uma das datas mais potentes do calendário do varejo, justamente porque mobiliza o consumo em todas as classes sociais”.

“Seja nas lojas de departamento, nos shopping centers ou no varejo de bairro, a data impulsiona o consumo tanto nos grandes centros quanto nas periferias. O valor do presente pode variar, mas os filhos de todas as classes querem presentear essa figura tão importante”, diz.

O levantamento também destaca que o desejo de compra está presente em todas as camadas da população. Ao todo, 87% dos brasileiros das classes D e E pretendem presentear alguém, na classe C, 81% e, entre as classes A e B, 80%.

Cosméticos e roupas/acessórios aparecem como os itens mais desejados pelos consumidores, cada um citado por 47% dos entrevistados. Chocolates também foram citados por 39% dos brasileiros, enquanto 29% citaram calçados como opção de presente.

Flores foram o presente citado por 28% dos entrevistados. 23% também citaram cestas de café da manhã e alimentos personalizados. Eletrônicos foram citados por 16%. 13% também mencionaram dos serviços de relaxamento e autocuidado como opção para presentear. Livros foram citados por 7% dos entrevistados.

“Vestuário e beleza concentram grande parte da intenção de compra no Dia das Mães. São categorias com diversas faixas de preços, fácil adequação a diferentes perfis de presente e grande diversidade de escolhas. Para o setor, isso significa uma janela clara de oportunidade: a data aquece as vendas, acelera o giro e impulsiona o faturamento tanto no comércio físico quanto online”, destaca Meirelles.

Ainda de acordo com os entrevistados, as mães são as principais destinatárias dos presentes, mas companheiras, sogras, irmãs e outras mulheres também serão lembradas na data especial. A expectativa das homenageadas também é alta: 9 em cada 10 mães brasileiras esperam ganhar algum presente neste domingo (11).

