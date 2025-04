Concurso do SENAR-SP vai premiar as melhores imagens do agronegócio Fotógrafos amadores ou profissionais podem participar Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 06/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/04/2025 - 02h00 ) twitter

Concurso do SENAR-SP vai premiar as melhores imagens do agronegócio Foto cedida : Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-SP) está com inscrições abertas até o dia 25 de abril para o Concurso Fotográfico do Senar-SP edição 2025.

A entidade pretende conectar o público urbano ao campo, valorizando o trabalho rural e reconhecer o pequeno produtor e a preservação do meio ambiente. Além de ampliar a visibilidade da agropecuária e o trabalho do produtor.

“Este não é um simples concurso de fotografias. É uma conexão do meio rural e do meio urbano, não somente na produção de imagens, mas no registro único de fotos que serão premiadas e darão destaque aos autores e suas obras”, disse Tirso Meirelles, presidente do Sistema Faesp/Senar-SP.

O concurso é aberto exclusivamente para residentes no estado de São Paulo. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente em formulário específico através do link https://forms.gle/zBmDwzcwauzaER3s8 até o dia 25/04/2025.

A seleção das obras será de 28/04 a 12/05/2025. A classificação ocorrerá entre 13/05 e 02/06. E a votação popular entre 06 e 30/06.

Consulte regulamento: REGULAMENTO CONCURSO FOTOGRÁFICO 2025 .

Confira abaixo o vídeo com mais informações do concurso:

Concurso Fotográfico SENAR-SP 2025 - YouTube

