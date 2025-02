Cultivo protegido impulsiona agricultura familiar e fortalece a produção de tomates no Rio A técnica utilizada consiste no plantio do fruto em estruturas fechadas, como estufas ou túneis, que controlam as condições climáticas Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 30/01/2025 - 15h46 (Atualizado em 30/01/2025 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RJ - Cultivo protegido de tomates Foto cedida - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do RJ

O Cultivo Protegido é um método que permite ao produtor um maior controle do ambiente, incluindo nutrição das plantas, umidade e luminosidade, garantindo um desenvolvimento ideal. O resultado é uma alta produtividade e qualidade superior dos alimentos.

Segundo a Emater-Rio, os municípios que mais se destacam na produção de tomate são Sumidouro e Paty do Alferes, que juntos respondem por cerca de 30% da produção do Rio de Janeiro, estimada em 98.538,18 toneladas.

Em 2023, o valor da produção do estado foi de aproximadamente R$ 400 milhões. Atualmente, há pelo menos 2.400 produtores de tomate no Rio de Janeiro, sendo os principais tipos cultivados: italiano, sweet grape, cereja e carmen.

A Secretaria de Estado de Agricultura apoia essa produção por meio do Cultivar Orgânico, um dos programas do Agrofundo. A iniciativa funciona como um fomento agropecuário, permitindo que produtores rurais obtenham empréstimos com juros de 2% ao ano.

‌



Desde 2020, já foram firmados 40 contratos, totalizando cerca de R$ 2 milhões em financiamentos.

“A produção é maior e a qualidade do tomate melhor. Ganha o produtor e o consumidor final que vai ter um produto de qualidade e livre de agrotóxicos na sua mesa” – ressaltou Dr Deodalto, secretário de Agricultura.

‌



Um dos produtores beneficiados pelo programa destacou a importância do financiamento para a continuidade de seu trabalho no campo.

“Foi através do Cultivar Orgânico que eu pude retornar às minhas atividades. Obter esse financiamento me incentivou na aquisição da minha estufa onde produzo tomate italiano e mesmo com pouco recurso vi que eu poderia impulsionar meu negócio” contou Vagner Delgado.

‌



No município de Vassouras, as estufas são financiadas pelo Agrofundo, proporcionando oportunidades para agricultores familiares, mulheres e jovens.

“O Programa Cultivar Orgânico do Agrofundo, vem sendo trabalhado no município de Vassouras, proporcionando aos agricultores familiares, mulheres e jovens a oportunidade de trabalhar em suas terras com as estufas de cultivo protegido. O uso de fertirrigação diminui o impacto ambiental do uso desordenado de adubos químicos e agrotóxicos. Os tomates comercializados proporcionam maior segurança e saúde a quem consome e qualidade de vida para quem produz”, disse Delaine Arneiro, supervisora local da Emater-Rio.

Se você, produtor do Rio de Janeiro, deseja mais informações sobre o programa, entre em contato com os escritórios da Emater-Rio da sua região ou pelo e-mail: agrofundo.rio@gmail.com

E vamos comemorar! No sábado (01/02), celebra-se o Dia do Tomate! Bora fazer uma bela salada de tomate?