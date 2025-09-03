Da terra ao prato: alimentação escolar impulsiona agricultura familiar no Brasil
Projeto PNAE Agroecológico conecta escolas e produtores locais, promovendo agroecologia, políticas públicas e alimentação saudável
A alimentação escolar começa a se tornar uma ferramenta estratégica de transformação social e econômica.
O projeto PNAE Agroecológico, coordenado pelo Instituto Comida do Amanhã em parceria com o Instituto Regenera e o Instituto Fome Zero, conecta a produção agroecológica da agricultura familiar às merendas escolares, fortalecendo produtores locais e promovendo hábitos alimentares mais saudáveis.
Lançado no início de 2025, o projeto selecionou municípios com histórico de práticas sustentáveis para implementar projetos-piloto, incluindo Caruaru (PE), São José dos Pinhais (PR) e grupos de cidades no Pará e no Rio Grande do Sul.
Entre abril e junho, equipes do projeto realizaram diagnósticos detalhados sobre sistemas alimentares, modos de produção e estruturas de compras públicas, preparando o terreno para a implementação de soluções locais viáveis e duradouras.
“A ideia é cocriar soluções que promovam a transição agroecológica de forma estruturada, levando em conta a realidade de cada território e fortalecendo a agricultura familiar”, explicou Juliana Tângari, diretora do Instituto Comida do Amanhã.
O projeto também analisa a regulamentação do PNAE e propõe recomendações para consolidar o programa como referência internacional em alimentação saudável e sustentável.
Além dos municípios selecionados, outras cidades interessadas participam de um grupo de articulação nacional, trocando experiências, desafios e estratégias para ampliar a oferta de alimentos agroecológicos.
Para Daniel Balaban, do Programa Mundial de Alimentos (WFP) no Brasil, “começando com a alimentação escolar, podemos expandir para a alimentação de todos os brasileiros, mostrando ao mundo que é possível integrar saúde, sustentabilidade e produção local”.
Nos próximos meses, o PNAE Agroecológico seguirá com encontros técnicos, sistematização de dados e desenvolvimento dos projetos-piloto, consolidando a alimentação escolar como eixo estratégico da transição agroecológica no país.
