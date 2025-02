Dia de Campo e do Arroz no RS: Sustentabilidade e resiliência em foco O evento será realizado na cidade de Cachoeirinha e promoverá a troca de tecnologias desenvolvidas nas estações experimentais do Irga entre parceiros e produtores da região Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 26/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/01/2025 - 02h00 ) twitter

Dia do Campo do IRGA Foto cedida - Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do RS

O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de arroz do país. A projeção para a safra 2024/2025 indica que o estado semeará 948.356 hectares. A próxima safra deve registrar um crescimento de 5,3% em relação à safra passada, quando foram plantados 900.203 hectares.

O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) realizará, no próximo dia 30 de janeiro, o evento Dia de Campo Estadual. O objetivo do evento é incentivar a troca de tecnologias utilizadas nas estações experimentais do Irga entre parceiros e produtores da região.

Durante o encontro, serão discutidos temas como:

Diversificação de sistemas de produção em terras baixas;

As principais práticas de manejo para as culturas de soja, milho e arroz de forma integrada, visando um sistema de produção forte, sólido e sustentável;

Qualidade ambiental do agroecossistema do arroz irrigado;

Sustentabilidade na lavoura, incluindo o uso eficiente da água e a redução da emissão de gás metano.

O tema deste ano será “A resiliência dos sistemas de produção em terras baixas”, e o evento contará com oficinas técnicas.

‌



Na mesma data, será lançado o projeto Sistema Arroz RS14, que busca estabelecer sistemas resilientes e sustentáveis para a produção de arroz irrigado em diferentes cenários das terras baixas do Rio Grande do Sul.

O evento é gratuito, e as inscrições podem ser feitas pelo site do Irga ou diretamente nos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates). Mais informações estão disponíveis pelo telefone (51) 3470-0600.