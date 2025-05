Diesel S10: Eficiência, sustentabilidade e inovação no combustível do Brasil O Diesel S10 ganha destaque com menor emissão de poluentes e participação crescente do biodiesel na matriz energética nacional Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 25/04/2025 - 09h32 (Atualizado em 02/05/2025 - 02h00 ) twitter

A Stellantis apoia o Blog e testei nas viagens: a Titano Ranch (vermelha) 2.2 AT, Diesel; a Rampage Laramie 2.2 AT Turbo Diesel 200 cv (preta) e Titano Volcano (prata) 2.2 AT, Diesel com acessórios da MOPAR Foto: Arquivo pessoal

Já compartilhei aqui no blog a minha paixão por caminhonetes — e se você ainda não leu, recomendo dar uma olhada neste post Uma infância em caminhonetes e a picape ideal para o campo e a cidade – Noticias R7 onde conto como tudo começou, lá na infância, com o cheiro de diesel no ar e aquela fumacinha saindo do escapamento a cada acelerada.

Mas os tempos mudaram. Os veículos evoluíram, e os combustíveis também. Com novas exigências ambientais e tecnologias cada vez mais sofisticadas, o Diesel S10 surgiu como uma resposta à demanda por eficiência e menor impacto ambiental. Presente nos motores modernos desde 2012, ele se tornou o combustível das caminhonetes mais avançadas do mercado.

Nas minhas expedições apoiadas pela Stellantis, rodei centenas de quilômetros com modelos como a Titano Ranch, Rampage Laramie e, mais recentemente, a Titano Volcano — todas movidas a Diesel S10. Além da performance, me impressionou a autonomia: mais de 400 km com um único tanque.

‌



Curiosa para entender melhor o que torna esse diesel tão eficiente e menos poluente, fui conversar com quem entende do assunto. Entrevistei Claudio Schlosser, diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, para falar sobre o que está por trás desse combustível que está movimentando o Brasil com inovação, sustentabilidade e desempenho.

‌



Claudio Schlosser, diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras Foto cedida : Francisco de Souza / Agência Petrobras

Mundo Agro: O que é o Diesel S10? Quanto de biodiesel encontramos nele? Existe a possibilidade de aumentar o percentual? Se sim, como isso funciona?

‌



Claudio Schlosser: O Diesel A S10 é um destilado médio de petróleo, produzido nas refinarias, nas centrais de matérias-primas petroquímicas e nos formuladores, ou importado, com UBTE (ultrabaixo teor de enxofre) e foi desenvolvido para uso nos veículos leves e pesados com motores de combustão interna de ignição por compressão (motores do ciclo diesel) produzidos a partir de 2012. A legislação vigente estabelece um teor de biodiesel que deve ser adicionado ao Diesel A S10 para comercialização nos postos de serviço e pelos TRRs (Transportador Revendedor Retalhista). A mistura na proporção determinada recebe a denominação de Diesel B S10. As características do Diesel A S10 e do Diesel B S10 são especificadas na Resolução 968/2024 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a quem cabe fiscalizar a qualidade do diesel, do biodiesel e da mistura. O Diesel S10 é voltado para o atendimento às mais modernas tecnologias dos sistemas de combustão e de tratamento das emissões veiculares (fases L7 para veículos comerciais leves e P7 e P8 para caminhões e ônibus do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE), as quais proporcionam menor impacto ambiental. O Diesel S10 Petrobras é adequado para uso em veículos com tecnologias de pós-tratamento para abatimento das emissões, como as tecnologias SCR (Selective Catalytic Reduction) e EGR (Exhaust Gas Recirculation), que proporcionam elevada redução das emissões de óxidos de nitrogênio (NOX) e a tecnologia DPF (Diesel Particle Filter) que reduz a emissão de material particulado.

Mundo Agro: Esse diesel S10 é usado em motores mais novos, desde 2013. Ele polui menos do que o Diesel S500? Qual a diferença entre eles?

Claudio Schlosser: Apesar de ser voltado para o atendimento às mais modernas tecnologias dos sistemas de combustão e de tratamento das emissões veiculares, o óleo diesel S10 pode ser utilizado nos veículos mais antigos, sem prejuízo ao seu funcionamento. O diesel S500 é um diesel BTE (baixo teor de enxofre) e foi desenvolvido para os veículos leves e pesados produzidos antes de 2012 (fases L6 para veículos comerciais leves e fases P5 e anteriores para caminhões e ônibus dentro do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE). O combustível é adequado às tecnologias dos sistemas de combustão e de controle das emissões sem os sistemas de pós-tratamento citados na pergunta 1, proporcionando um melhor custo x benefício nesse tipo de veículo. O diesel S500 também atende aos requisitos de máquinas que ainda não possuem sistemas mais modernos de controle de emissões de escapamento, como motores de uso industrial, para a geração de energia, uso agrícola e em locomotivas, dentre outros.

Mundo Agro: Poderíamos estimar quanto o S10 evita de emissões?

Claudio Schlosser: Importante destacar as diferenças entre as emissões dos gases de efeito estufa e dos poluentes locais. Os gases de efeito estufa, como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), ao serem emitidos em demasia pelas atividades humanas, são os principais causadores do aquecimento global. Já os poluentes locais são aquelas substâncias emitidas pelos veículos e outras máquinas à combustão, que, ao serem inaladas, causam danos diretos à saúde humana, além de outros problemas ambientais. Entre os poluentes locais estão dióxido de nitrogênio (NO2), monóxido de carbono (CO), Hidrocarbonetos (HC) e material particulado, cujos limites de emissão pelos veículos automotores são regulados pelo PROCONVE. A introdução da fase P7 do PROCONVE, que exigiu o uso do Diesel S-10, trouxe a redução de 60 % no limite de emissões de óxido de nitrogênio (NOx) e de 80 % no limite de emissões de material particulado (MP) em relação à fase anterior (P5). Já a entrada da fase P8, em janeiro de 2023, introduziu limites de emissões com redução de 80% para as emissões de óxido de nitrogênio (NOx) e de 50% para a massa de material particulado (MP) em relação à fase anterior (P7), além da introdução de novo limite para a contagem de partículas. A adição de biodiesel ao diesel visa reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2), um dos gases causadores de efeito estufa, quando consideradas as emissões do ciclo de vida do combustível, pois este combustível é renovável, ou seja, é obtido a partir de recursos naturais que são reabastecidos ou regenerados em um curto período de tempo.

Mundo Agro: 0 Biodiesel usado no S10 vem de onde exatamente?

Claudio Schlosser: O biodiesel misturado ao diesel é produzido em diversas usinas distribuídas pelo país, principalmente nas regiões Sul e Centro-Oeste, pela reação de óleos vegetais, gorduras animais ou óleo de cozinha usado com um álcool na presença de um catalisador. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) regula essa produção e, conforme as diretrizes da Resolução CNPE nº 14/2020, a comercialização do biodiesel para atendimento ao percentual obrigatório de adição ao diesel ocorre por meio de contratos de fornecimento entre produtores de biodiesel e distribuidoras de combustíveis (responsáveis pela mistura) validados pela ANP, ou por meio de transações no mercado à vista (spot). A PETROBRAS produz e comercializa biodiesel por meio de sua subsidiária integral a Petrobras Biocombustível S.A. (PBio). Cabe destacar que o biodiesel não é necessariamente a única parcela renovável presente no óleo diesel. A PETROBRAS também produz o Diesel A S10 R, idêntico ao Diesel A mas obtido pelo coprocessamento de óleo diesel mineral com óleo vegetal em uma unidade de hidrotratamento de suas refinarias. Assim, o Diesel A S10R já contém uma parcela de “diesel renovável” na sua composição, contribuindo ainda mais para a redução das emissões de gases de efeito estufa (ao Diesel R também é adicionado o biodiesel, conforme a legislação vigente).

Mundo Agro: Ao pesquisar sobre o Diesel S10 encontrei algumas notícias de que o rendimento da caminhonete não foi ideal ou que apresentou problemas. Esse Diesel é confiável? Rentável? Tem um bom desempenho?

Claudio Schlosser: O óleo diesel S10 é especificado pela ANP e é recomendado por todas as montadoras para veículos de alta tecnologia que foram fabricados após 2012. Portanto, se trata de um produto confiável e de bom desempenho, capaz de fornecer a potência e o níveis de emissões para qual os motores foram projetados, conforme comprovação com ensaios de laboratório.

Mundo Agro: Agora vamos falar de produção e consumo desse combustível?

Claudio Schlosser: A Petrobras registrou em 2024 recordes de produção do diesel S-10 (452 mil bpd). As refinarias RPBC, REGAP, REFAP, REVAP e REDUC registraram recordes históricos na produção de diesel S-10 em 2024 (considerado o parque atual). No ano, as vendas de diesel S-10 representaram 64% do total de vendas de óleo diesel, superando o recorde de 62% registrado em 2023.

