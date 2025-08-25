Do Grão ao Gole: Ambev promove congresso inédito sobre cadeia produtiva e cultura da cerveja Evento em setembro reunirá grandes nomes do setor para debater sustentabilidade, inovação e o papel social da bebida no Brasil Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 25/08/2025 - 18h05 (Atualizado em 25/08/2025 - 18h05 ) twitter

Congresso Do Grão Ao Gole acontece em São Paulo e vai reunir especialistas Foto cedida: Ambev

Em celebração ao Mês da Cerveja, em setembro, a Ambev lança o Congresso Cervejeiro Do Grão Ao Gole, que será realizado nos dias 23 e 24, no Centro Brasileiro Britânico, em São Paulo

O evento inédito, promovido pela Academia da Cerveja — escola de conhecimento e cultura cervejeira da empresa — tem como objetivo democratizar o saber, fomentar a cultura cervejeira nacional e aproximar profissionais e entusiastas do universo da bebida.

Com uma programação diversificada, o congresso contará com a participação de mais de 20 palestrantes, incluindo nomes de destaque como John Palmer, autor do clássico How to Brew; Mauricio Tkatchuk, especialista em transformação digital; e Leonardo Barbosa, pesquisador da Universidade Federal do ABC.

A jornada pelo universo cervejeiro abordará temas que vão desde insumos, agronegócio e sustentabilidade até consumo, comportamento e brasilidade ligados ao ato de beber.

Mais do que um congresso, o Do Grão Ao Gole pretende ser uma experiência única de aprendizado e conexão cultural.

Segundo o Brand Footprint Brasil 2025, 63% dos brasileiros consomem cerveja fora de casa, reforçando a importância social da bebida. Por isso, o evento também discutirá seu papel na vida dos brasileiros, presente em momentos de celebração e descontração.

Anna Paula Alves, diretora de Categoria Cervejeira, na Ambev Foto cedida: Ambev

“Na Ambev, nosso compromisso é fortalecer o ecossistema cervejeiro. O Congresso é um exemplo desse esforço, reunindo parceiros e promovendo o desenvolvimento de um setor que responde por 2% do PIB brasileiro, gera mais de 2 milhões de empregos e movimenta mais de R$ 27 bilhões em salários anualmente”, disse Anna Paula Alves, diretora de Categoria Cervejeira da Ambev.

O evento é exclusivo para maiores de 18 anos e os ingressos já estão à venda no Sympla e no Instagram da Academia da Cerveja

