Empresa aposta em genética de precisão para sustentabilidade e inovação no agronegócio O melhoramento genético garante produtividade e qualidade do campo à mesa Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 28/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 02h00 )

Enza Zaden: genética de precisão impulsionando a sustentabilidade no agronegócio Foto: Arquivo pessoal





Em um momento em que a sustentabilidade se torna cada vez mais estratégica para o agronegócio, a Enza Zaden, empresa de melhoramento genético de hortaliças, aposta cada vez mais na genética de precisão como aliada para produzir mais e com qualidade.

O Mundo Agro participou do DemoDay, em Holambra, interior de São Paulo. O evento reuniu parceiros e profissionais do setor no Brasil e América do Sul para conhecer de perto o portfólio diversificado de variedades adaptadas às condições locais.

Eu conheci de perto como o melhoramento genético da empresa contribui para uma resistência maior a doenças e um produto de melhor qualidade e conversei com Jean François Hardouin, gerente comercial para América do Sul.

‌







Jean Francois Hardouin, gerente comercial para América do Sul Foto: Arquivo pessoal





‌







Mundo Agro: Qual é a projeção da Enza Zaden para o comércio de sementes em 2025 na América Latina?

‌



Jean François Hardouin: O mercado, de maneira geral, está bastante estável. No Brasil, especificamente, não há crescimento significativo nos últimos anos. No entanto, há oportunidades importantes, especialmente no campo da inovação genética voltada para resistência a doenças. Temos uma expectativa muito positiva para os próximos 2 ou 3 anos, com a introdução de novas variedades que trazem soluções nesse sentido.

Mundo Agro: Qual o papel da genética no atendimento das demandas do produtor e do consumidor?

Jean François Hardouin: A genética tem um papel central. O consumidor busca produtos com boa aparência, sabor e durabilidade. Para isso, o produtor precisa de sementes que garantam produtividade e facilidade de manejo. Uma genética inovadora permite reduzir o uso de químicos e outros insumos, melhorando a qualidade do alimento e reduzindo custos ao longo da cadeia produtiva.

Mundo Agro: Quais são os produtos mais relevantes para a Enza Zaden hoje no Brasil?

Jean François Hardouin: Nosso carro-chefe é a cebola. Temos mais de 25 variedades no portfólio, cobrindo todas as regiões do país e diferentes épocas do ano. Outro destaque é o melão cantaloupe italiano, produzido no Nordeste e exportado principalmente para Europa — Inglaterra e Holanda. Em terceiro, destacamos a alface americana, voltada para o segmento de processamento (fatiada, higienizada e embalada), com excelente rendimento e resistência.

Mundo Agro: A empresa está investindo no Brasil?

Jean François Hardouin: Sim. De forma geral, destinamos cerca de 30% do faturamento global a investimentos. O faturamento global da companhia gira em torno de 500 milhões de euros, e o investimento anual fica próximo de 150 milhões de euros, dependendo da localidade e necessidade.

Mundo Agro: O que significa para você trabalhar na Enza Zaden?

Jean François Hardouin: É muito gratificante. Trabalhar na agricultura permite acompanhar todo o ciclo, desde a identificação das necessidades do produtor até ver o resultado escalando e sendo amplamente adotado. Além disso, a empresa oferece liberdade, incentiva a criatividade e promove inovação, o que torna o trabalho ainda mais prazeroso.

Mundo Agro: O que não pode faltar à sua mesa em casa?

Jean François Hardouin: Alimentos cuja origem eu conheço, produzidos de forma consciente e respeitosa, tanto no aspecto ambiental quanto social. Gosto de saber que o que estou consumindo beneficia também uma família, um município, uma região.

Mundo Agro: Qual o maior desafio do setor hoje?

Jean François Hardouin: A mão de obra. Embora não nos impacte diretamente, afeta nosso principal cliente, o produtor rural. Por isso, buscamos desenvolver soluções genéticas que exijam menos manejo e reduzam a dependência de mão de obra, o que torna a produção mais eficiente e sustentável.

Mundo Agro: Se pudesse resumir a Enza Zaden em uma palavra, qual seria?

Jean François Hardouin: Inovação.

Acompanhe no vídeo abaixo um pouco da minha visita e imersão no DemoDay





