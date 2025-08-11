Exportação de ovos cresce 305% em julho Receita ultrapassa US$ 11 milhões com alta nas vendas externas Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 11/08/2025 - 12h02 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exportação de ovos dispara 305% em julho e receita supera US$ 11 milhões Foto Cedida: ABPA

As exportações brasileiras de ovos, englobando produtos in natura e processados, registraram um crescimento expressivo em julho de 2025, segundo dados divulgados há pouco pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

O volume embarcado atingiu 5.259 toneladas, um salto de 304,7% em comparação com as 1.300 toneladas enviadas no mesmo mês do ano anterior.

A receita gerada pelas vendas externas alcançou US$ 11,8 milhões em julho, alta de 340,9% frente aos US$ 2,7 milhões registrados em julho de 2024.

No acumulado de janeiro a julho, o país exportou 30.174 toneladas, um aumento de 207,3% em relação ao mesmo período de 2024, que contabilizou 9.818 toneladas. A receita acumulada chegou a US$ 69,6 milhões, crescimento de 232,2% sobre os US$ 20,9 milhões do ano anterior.

‌



Os Estados Unidos mantêm-se como principal destino das exportações brasileiras, com impressionante crescimento de 1.419% no volume e 1.769% na receita, somando 18.976 toneladas e US$ 40,7 milhões nos primeiros sete meses de 2025.

Ricardo Santin, presidente da ABPA, destaca que, apesar de incertezas nas relações comerciais com os EUA, a demanda permanece alta devido à escassez do produto naquele mercado. “Há expectativa de manutenção do fluxo, dado o interesse dos norte-americanos pelo produto brasileiro”, avaliou Santin.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp