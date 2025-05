Exportações de ovos cresceram 217% em abril O volume é superior ao registrado no mesmo período do ano passado Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 13/05/2025 - 10h00 (Atualizado em 13/05/2025 - 10h00 ) twitter

Exportações de ovos cresceram 217% em abril Foto edida : ABPA

As exportações brasileiras de ovos (considerando produtos in natura e processados) atingiram 4,3 mil toneladas em abril, um aumento de 271% se comparado com o mesmo período do ano passado, que foi de 1,17 mil toneladas, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Os embarques geraram uma receita de US$ 10,57 milhões, resultado 252,9% maior que o obtido em abril de 2024, quando as exportações totalizaram US$ 2,99 milhões.

“O mês de abril mantém o ritmo positivo das exportações de ovos, com presença crescente do produto brasileiro em mercados de alto valor e rigor sanitário. A ampliação das vendas para os Estados Unidos e o Japão, por exemplo, reforça a confiança internacional na qualidade e na segurança da nossa produção”, destacou o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

O acumulado do quadrimestre de 2025 alcança 13 mil toneladas, alta de 133,8% em relação ao mesmo período do ano passado, com 5,5 mil toneladas. A receita no período também registrou alta de 152,6% e chegou a US$ 28,3 milhões, em relação ao mesmo período de 2024, com US$ 11,2 milhões.

‌



Os Estados Unidos lideraram as importações de ovos do Brasil no mês, com 2,8 mil toneladas embarcadas e receita de US$ 6,3 milhões. O Japão aparece na sequência, com 371 toneladas (+298,9%) e receita de US$ 777 mil (+299,7%).

“Estamos observando uma recomposição estratégica da pauta exportadora. Os embarques estão mais diversificados e com presença em mercados que demandam produtos com alto padrão de qualidade, abrindo caminho para a consolidação de fluxos duradouros”, analisou Santin.

