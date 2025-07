FarmConnection: o agro que conecta, transforma e inspira Uma novata no agro, com uma única missão, em um evento que aponta para o futuro Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 01/07/2025 - 16h28 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h28 ) twitter

Camila Telles, CEO FarmConnection Foto cedida: Camila Telles

Quando a Verônica Muccini Longhi me procurou para falar sobre a proposta da plataforma, não pensei duas vezes antes de aceitar o convite para conhecer de perto a FarmConnection, idealizada por Camila Telles e Bruno Dupin.

Estar hoje ao lado da Camila — que vem de uma família do agro e atua como produtora rural, empresária e defensora do setor — me dá a certeza de que estou no caminho certo.

Camila inovou. Aceitou o desafio. “Mostra o agro que muitos vivem e poucos conhecem.” E, ao lado de Bruno Dupin, engenheiro agrônomo e “a voz da tecnologia”, eles lançam hoje a FarmConnection, em Passo Fundo (RS) — no coração de uma das regiões mais produtivas do Brasil.

‌



A plataforma já nasce com planos de expansão: outras quatro unidades estão previstas em regiões estratégicas do país até 2026, além da parceria internacional com a Universidade de Nebraska (EUA) e a perspectiva de levar o modelo para outros países.

Bruno Dupin e Camila Telles, da FarmConnection Foto cedida: FarmConnection

‌



A comunidade vai conectar líderes, empresas, especialistas e criadores de conteúdo, oferecendo um ambiente que promove educação continuada, inovação e geração de negócios reais.

“A FarmConnection vai muito além de um coworking ou rede social. É uma plataforma de protagonismo, visibilidade e resultados reais para quem transforma o agro no Brasil”, disse Camila.

‌



O espaço físico da plataforma contará com estúdios profissionais de podcast e vídeo, salas para workshops e áreas para eventos imersivos.

“Criamos um ambiente onde o conhecimento se transforma em oportunidade, e onde conexões estratégicas fortalecem o crescimento sustentável do setor”, explicou Bruno Dupin, sócio-fundador da FarmConnection.

Ah... a jornada pelo conhecimento promete. Rodrigo Pimentel, capitão veterano do BOPE, autor de Tropa de Elite 1 e 2 e palestrante, é uma das personalidades confirmadas no evento. E eu só tenho uma pergunta para fazer — mas isso, você confere em outra matéria.

