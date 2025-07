Fenasucro & Agrocana projeta recorde de negócios e amplia presença global do agro brasileiro Maior feira mundial de bioenergia aquece comércio, turismo e serviços no interior paulista Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 28/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 14h00 ) twitter

Fenasucro & Agrocana acontece de 12 a 15 de agosto, em Sertãozinho, SP Foto cedida: Fenasucro & Agrocana

A 31ª edição da Fenasucro & Agrocana, maior feira mundial dedicada exclusivamente à cadeia de bioenergia, será realizada de 12 a 15 de agosto, em Sertãozinho, interior de São Paulo.

O evento reúne fabricantes e fornecedores de soluções para a produção de biocombustíveis, bioeletricidade e tecnologias limpas. Promovido pela RX Brasil, com apoio exclusivo do CEISE Br, o evento se consolidou como um elo entre a indústria fornecedora e os principais compradores do setor sucroenergético.

A expectativa é superar os R$10,7 bilhões em negócios gerados na edição anterior, reunindo mais de 600 marcas expositoras e cerca de 3 mil produtos nacionais e internacionais.

O evento deve atrair visitantes de mais de 60 países, consolidando sua importância estratégica para o setor sucroenergético e para a economia regional.

Neste ano, a feira terá ampliação de áreas como a FenaBio — espaço exclusivo voltado à bioeconomia.

Paulo Montabone, diretor da Fenasucro & Agrocana Foto cedida: Fenasucro & Agrocana

“A Fenasucro está maior, mais representativa e preparada para oferecer ainda mais oportunidades de negócios e networking. E esse crescimento impacta diretamente diversos setores da economia regional”, afirmou Paulo Montabone, diretor da feira.

Ao todo, a feira deve gerar cerca de 18 mil empregos, diretos e indiretos, em atividades que vão desde montagem e logística até serviços de segurança, alimentação, transporte, limpeza e entretenimento.

“A Fenasucro & Agrocana é um evento tradicional em Sertãozinho, e seu impacto vai além da cadeia sucroenergética. Indiretamente, todos os setores — comércio, varejo e serviços — são positivamente afetados”, destacou Walceles Paulo de Mello, presidente da Associação Comercial e Industrial de Sertãozinho.

