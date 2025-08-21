Fendt eleva eficiência da lavoura Parceria com Sou de Algodão valoriza rastreabilidade e práticas responsáveis Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 21/08/2025 - 08h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 08h00 ) twitter

Fendt reforça compromisso com algodão sustentável Foto cedida: Fendt

A Fendt, referência em maquinário agrícola de alta tecnologia, renovou pelo terceiro ano consecutivo sua parceria com o movimento Sou de Algodão, que promove práticas sustentáveis na cultura do algodão brasileiro.

Segundo Rafael Antônio Costa, diretor Comercial da marca, o apoio reforça o compromisso da Fendt com a agricultura responsável, alinhada à sustentabilidade global.

Por meio de tecnologias como tratores Fendt Vario 700 equipados com motor AGCO Power CORE75, a empresa oferece soluções que aumentam a produtividade, reduzem emissões de CO2 em até 75% e permitem um manejo mais eficiente dos recursos naturais.

A parceria também destaca a importância da rastreabilidade e da adoção de práticas inovadoras, garantindo maior retorno aos produtores e um menor impacto ambiental na lavoura.

Rafael Antônio Costa, diretor Comercial da Fendt Foto cedida: Fendt

Mundo Agro: O que motivou a Fendt a renovar seu apoio ao movimento Sou de Algodão?

Rafael Antônio Costa: Este é o terceiro ano em que somos parceiros do movimento Sou de Algodão. E a adesão da Fendt está alinhada à estratégia global de sustentabilidade da marca, visando ajudar e apoiar os agricultores que adotam práticas responsáveis. E, por meio da parceria, reforçamos a mensagem de contribuição para uma agricultura mais eficiente, com menor impacto ambiental e melhor aproveitamento de recursos.

Mundo Agro: Como a Fendt enxerga o papel da mecanização agrícola no avanço da sustentabilidade no campo?

Rafael Antônio Costa: As tecnologias que a Fendt vem trazendo para o Brasil oferecem soluções inovadoras que contribuem para a sustentabilidade e impulsionam práticas como a agricultura vertical, que maximiza a produtividade por hectare, utilizando recursos avançados para cultivar mais em menos espaço, sem a necessidade de expandir áreas agrícolas. Os tratores e as plantadeiras Fendt entregam maior eficiência energética e melhor rendimento, permitindo que o agricultor produza mais com menos. Tudo isso mantendo o compromisso com a redução de poluentes e o aumento da rentabilidade.

A Fendt trouxe recentemente para o país o motor CORE75, que está embarcado no trator Fendt Vario 700. Esse motor AGCO Power CORE75 foi desenvolvido para operar com combustíveis alternativos e está apto a ser abastecido com 100% de HVO (Diesel Verde) - o que reduz em até 75% as emissões de CO2 na atmosfera. Além disso, o motor ainda está preparado para combustíveis alternativos no futuro, como hidrogênio, etanol, metanol e biogás. Esse motor também é equipado com um avançado sistema EAT (Pós-tratamento de Emissões), projetado para atender aos mais rigorosos padrões de emissões sem a necessidade de um sistema EGR (Recirculação dos Gases de Escape) e com a possibilidade de ser remanufaturado ao fim de seu primeiro ciclo de uso.

A remanufatura é um pilar estratégico nesse compromisso sustentável, pois o processo de remanufatura aumenta as oportunidades para os agricultores terem acesso a produtos sustentáveis e de alta qualidade por um custo reduzido, com um custo médio 30% menor e as mesmas garantias de fábrica e rigorosos controles de qualidade que os componentes novos.

A Fendt conta com um portfólio amplo, moderno e tecnológico para atender a agricultura brasileira. Nesses últimos seis anos - período em que atua no Brasil -, a marca lançou tecnologias importantes, como uma linha de tratores para preparo e plantio muito ajustada à nossa realidade, além da plantadeira Fendt Momentum com algumas exclusividades dentro da marca e, ainda, a linha de colheitadeiras Fendt IDEAL, que revelou ser a melhor colheitadeira em termos de rendimento operacional e qualidade de grãos. E, recentemente, o pulverizador Fendt Rogator, que é disparado o produto com melhor tecnologia de aplicação do mercado.

Mundo Agro: Qual a importância de associar marcas de tecnologia agrícola a iniciativas como o Sou de Algodão?

Rafael Antônio Costa: Associar marcas de tecnologia agrícola como a Fendt a iniciativas como o Sou de Algodão é fundamental para fortalecer a produção sustentável e responsável do algodão brasileiro. A associação valoriza não só a fibra brasileira como um produto sustentável e rastreável, mas também evidencia o papel das tecnologias agrícolas modernas na viabilização de uma agricultura mais eficiente e ambientalmente correta, alinhada às demandas atuais do mercado e da sociedade.

Tecnologia e eficiência a favor da produtividade e do meio ambiente Foto cedida: Fendt

Mundo Agro: A rastreabilidade é um tema forte no movimento. Como os equipamentos da Fendt contribuem com isso na prática?

Rafael Antônio Costa: Os equipamentos Fendt contribuem com a rastreabilidade do movimento ao oferecer tecnologia avançada, que possibilita a transparência total da cadeia produtiva. Com isso, ajuda a garantir os altos padrões de qualidade e sustentabilidade exigidos pelo programa.

Mundo Agro: Quais diferenciais dos tratores e plantadeiras da Fendt são mais valorizados pelos cotonicultores?

Rafael Antônio Costa: Os tratores e plantadeiras Fendt trazem tecnologias avançadas que agregam valor e reduzem o custo de operação dos cotonicultores, graças à alta eficiência energética, à capacidade de produzir mais utilizando menos combustível e recursos, além do baixo nível de emissão de poluentes, atendendo aos mais rigorosos padrões internacionais de sustentabilidade.

Os motores equipados nos produtos da Fendt estão adequados ao Tier 5 de emissões, um dos mais eficientes do mundo. Esses equipamentos proporcionam o torque e a velocidade ideais para cada necessidade. Além disso, todas as tecnologias embarcadas nos produtos garantem maior precisão dos manejos e redução na utilização de insumos.

A plantadeira Fendt Momentum também é um exemplo claro de inovação. Equipada com o exclusivo sistema DeltaForce, ela realiza o controle individual da pressão em cada linha de plantio, garantindo que as sementes sejam depositadas sempre na profundidade ideal, com adaptação impecável a qualquer tipo de terreno, mesmo em terrenos irregulares ou curvas de nível. Isso assegura uniformidade, garante uma distribuição de peso inteligente que reduz a compactação do solo, maximiza o aproveitamento dos insumos e o potencial produtivo da lavoura.

Como o algodão é cultivado, majoritariamente, na região do cerrado, em propriedades de grande porte e de gestão empresarial, a Fendt possui maquinários dedicados às necessidades desses produtores, como as plantadeiras Fendt Momentum de 30 a 40 linhas e os tratores das séries Fendt 900 Vario Gen7 e Fendt 1000 Vario Gen3.

Acreditamos em uma agricultura sustentável, que esteja em harmonia com o meio ambiente, que seja aliada da alta produtividade e que alimente o mundo com o menor impacto possível. A agricultura brasileira adota práticas como o plantio direto e a produção de duas ou mais safras no mesmo ano, ações que potencializam a saudabilidade e a retenção de carbono no solo.

Como resultado, o produtor conta com maior produtividade, menor custo por hectare e um retorno sobre o investimento muito superior. Essa tecnologia de ponta permite aos produtores elevar a lucratividade e obter safras mais uniformes e rentáveis.

Mundo Agro: Como a Fendt tem evoluído em termos de agricultura de precisão?

Rafael Antônio Costa: A Fendt aplica diversas tecnologias digitais em seus maquinários, como sistemas de agricultura de precisão, sensores avançados e conectividade em tempo real. O sistema FendtONE, por exemplo, integra dados do campo e da máquina, permitindo que os agricultores tomem decisões mais informadas e eficientes. Trata-se de uma solução que combina hardware e software e é voltada para a digitalização da agricultura. Ela permite a integração entre o trabalho em campo e o planejamento no escritório, ajudando a gerenciar máquinas e processos de trabalho com mais eficiência. Trata-se de um sistema integrado e intuitivo para a coleta, gestão de dados e informações e execução de tarefas a campo. Isso permite que o produtor obtenha maior produtividade, redução de custos e menor impacto ambiental.

Mundo Agro: O que o agricultor pode esperar da nova geração dos tratores Fendt Vario Gen7 no manejo do algodão?

Rafael Antônio Costa: A série de tratores Fendt 700 Vario Gen7, comercializados com o motor AGCO Power CORE75, reduz em até 75% as emissões de CO2 na atmosfera, pois está apto a ser abastecido com 100% de HVO (Diesel Verde). A marca também destaca o Fendt Connect, sistema de telemetria para a gestão da frota e da performance das operações do produtor. Ele oferece a utilização de dados e parâmetros do veículo para auxiliar na tomada de decisão. Esses dados podem ser acessados em um computador, smartphone ou tablet. Além disso, através da conectividade móvel, são transferidos dados técnicos georreferenciados sobre o estado operacional da máquina, bem como a localização do veículo através do sistema de satélites

Mundo Agro: A Fendt fala em “alta performance com menor impacto”. Como isso se traduz no dia a dia da lavoura?

Rafael Antônio Costa: Todas as ações da empresa fazem parte da estratégia ‘Farmer First’, que coloca os agricultores no centro de tudo. A marca entende as necessidades dos seus clientes e alinha os seus negócios para atender e exceder as expectativas. A Fendt desenvolve produtos reconhecidos internacionalmente por serem sustentáveis e altamente eficientes. No campo da agricultura inteligente, a Fendt possui uma grande gama de produtos e soluções que ajudam no rendimento operacional ao mesmo tempo em que proporcionam mais conforto ao operador. Piloto automático, dados agronômicos, telemetria e controle das operações são alguns dos exemplos que temos disponíveis.

Mundo Agro: Como funciona o conceito de eficiência nos equipamentos Fendt?

Rafael Antônio Costa: Podemos citar três diferenciais dos tratores Fendt, como tecnologia da transmissão VarioDrive, sistema de arrefecimento com hélice reversível e sistema de autolimpeza do filtro de ar, que representam o conceito de eficiência nos equipamentos. A transmissão continuamente variável VarioDrive sem escalonamento de marcha e tração integral atua em total harmonia com o motor, ajustando a rotação a demanda do implemento, buscando eficiência operacional e energética. Essa tecnologia garante velocidade e rotação ideais para operação de plantio com a plantadeira Fendt Momentum. O outro diferencial que podemos destacar é o exclusivo sistema de autolimpeza do filtro de ar do motor que, aliado ao sistema de hélice reversível para limpeza da grade frontal, resulta em menos paradas para manutenção e maior rendimento operacional.

Mundo Agro: A Fendt considera os critérios ESG no desenvolvimento de suas máquinas? Como isso se reflete no portfólio?

Rafael Antônio Costa: A Fendt desenvolve produtos reconhecidos internacionalmente por serem sustentáveis e altamente eficientes. Para isso, trabalha sempre com tecnologias que reduzem a pegada ambiental, promovem segurança e saúde no trabalho e fortalecem a responsabilidade social no campo. Além dos tratores Fendt 700 Vario Gen7, que são comercializados com o motor AGCO Power CORE75, apto para ser abastecido com abastecido com 100% de HVO (Diesel Verde) e reduzir em 75% as emissões de de CO2, as máquinas da Fendt são desenvolvidas para garantir a eficiência operacional e produtividade na lavoura, com economia de recursos, como combustível.

Mundo Agro: Como a parceria com a Abrapa e o Sou de Algodão fortalece a imagem da Fendt no Brasil?

Rafael Antônio Costa: Como marca parceira do movimento, a Fendt contribui diretamente para a promoção da sustentabilidade na agricultura e reforçamos a importância da rastreabilidade no setor, que é fundamental para garantir que o algodão brasileiro atenda aos mais altos padrões de qualidade e sustentabilidade. Ou seja, a parceria reforça a imagem como marca alinhada com práticas responsáveis, inovadoras e que valorizam a produção brasileira de algodão.

Mundo Agro: Quais são as perspectivas da Fendt para o mercado brasileiro de algodão nos próximos anos?

Rafael Antônio Costa: As perspectivas indicam um cenário de avanço tecnológico. O algodão é uma das culturas que mais investe em mecanização e grandes produtores estão constantemente renovando suas frotas para aumentar a eficiência e reduzir custos operacionais. A adoção de máquinas inteligentes, tecnologias para agricultura de precisão e bioinsumos está crescendo, o que favorece ainda mais a produtividade e a sustentabilidade da cultura do algodão. O setor segue investindo em máquinas modernas e insumos eficientes para manter competitividade, seguir superando recordes e altos índices de produtividades.

Mundo Agro: O que você acredita que será tendência no maquinário agrícola nos próximos cinco anos?

Rafael Antônio Costa: As tendências envolvem maior integração tecnológica, agricultura de precisão, sustentabilidade e máquinas conectadas e que possibilitem operações mais inteligentes, diminuição do impacto ambiental e aumento da produtividade. Nesse sentido, a estratégia ‘Farmer First’ está alinhada a essas tendências, reforçando que o mercado está cada vez mais exigente, sendo que os produtores buscam máquinas e equipamentos com alta tecnologia e que contribuam na redução dos custos, aumento da produtividade e sejam sustentáveis.

Mundo Agro: Como a Fendt pretende continuar apoiando práticas sustentáveis além do movimento Sou de Algodão?

Rafael Antônio Costa: A Fendt continuará investindo em inovação tecnológica para oferecer máquinas cada vez mais eficientes e sustentáveis, além de manter parcerias estratégicas que promovam práticas responsáveis e o desenvolvimento sustentável no agro brasileiro.

