Festa da República Italiana une memória, tradição e sabores em uma celebração que emociona Italianos ao redor do mundo comemoram o 2 de junho com orgulho, música, bandeiras nas janelas e encontros cheios de afeto e comida boa Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 01/06/2025 - 15h03 (Atualizado em 01/06/2025 - 15h19 )

Festa da República Italiana Foto cedida: Ministério da Defesa Italiana

Ao ler uma matéria no Jornal Italia, comandado pelo colega Alessandro Lupò, percebi que cada região celebra de um jeito o dia. E é claro que logo me veio à mente a importância da gastronomia nessas comemorações.

Feriado da República Italiana: Uma celebração de sabores e tradições – Jornal Italia

O dia 2 de junho é lembrado em cada canto da Itália com muita comida, bebida, bandeiras nas janelas e o orgulho de um povo que escolheu a liberdade.

A Festa da República vai além da mesa. Em Roma, há desfiles militares, homenagens oficiais e o emocionante voo das Frecce Tricolori, que colorem o céu com o verde, branco e vermelho da bandeira. No exterior, os consulados e embaixadas mantêm viva essa tradição, reunindo comunidades inteiras.

E aqui no Brasil não é diferente. Como sempre, o Mundo Agro celebrará a data. O Cônsul-Geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, compartilhou uma mensagem especial que publico, com muita honra, logo abaixo.

“La Festa della Repubblica è la più alta celebrazione istituzionale italiana. Essa si riferisce soprattutto ai valori fondanti della Repubblica ed al riscatto del nostro popolo dopo anni di dittatura e di guerra.

Celebriamo il 2 giugno 1946, quando - dopo 20 anni di dittatura e 5 di guerra, di cui 2 di guerra civile – gli italiani vennero chiamati ad esprimersi in un referendum per scegliere se continuare ad avere una monarchia (che evidentemente era considerata corresponsabile delle nefandezze del fascismo) oppure trasformare l’Italia in una moderna repubblica parlamentare.

Gli italiani scelsero la seconda. Scelsero la piena democrazia. Scelsero il futuro e la speranza. Scelsero il riscatto.

E’ molto importante sottolineare che si è trattato a tutti gli effetti del primo suffragio universale in Italia. Per la prima volta anche le donne vennero ammesse al voto. E parteciparono in massa.

Per questo motivo il 2 giugno, più che celebrare la cultura o il folklore italiano, celebriamo i valori della democrazia, della collaborazione pacifica tra i popoli, esaltiamo i diritti e i doveri dei cittadini, la protezione dei diritti fondamentali, la tutela delle diversità e delle minoranze. Tutti valori che sono saldamente incardinati nella Costituzione promulgata nel 1948, il primato del diritto internazionale.

Valori che sono oggi più che mai attuali e che è nostra responsabilità continuare costantemente ad onorarle e difendere. Mai darli per scontati.

Tradizionalmente il 2 giugno il Presidente della Repubblica, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, rende omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro al Milite Ignoto. Successivamente assiste, sempre con le alte cariche istituzionali, alla tradizionale Parata Militare lungo la via dei Fori Imperiali.

Il Presidente offre inoltre sempre un ricevimento nei Giardini del Quirinale con le Istituzioni, il Corpo diplomatico e i rappresentanti della società civile.

Molto atteso è anche il passaggio delle Frecce Tricolori, i famosi jet della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana.

Simili iniziative, su scala minore, sono organizzate dalle Autorità locali, come i Presidenti delle Regioni e soprattutto i Sindaci. Tutte le Ambasciate ed i Consolati all’estero inoltre organizzano sempre ricevimenti in occasione della Festa della Repubblica. Si tratta dell’evento conviviale più importante dell’anno, cui sono invitate le Autorità locali e le collettività italiane.

Il Consolato Generale a San Paolo organizzerà il ricevimento per la Festa della Repubblica la sera del 2 giugno presso la Pinacoteca Contemporanea. Sono attesi circa 1.000 invitati per un evento qui molto sentito dove verrà proposto un concerto di un raffinato pianista jazz italiano, il Maestro Andrea Pagani, ed offerte le eccellenze della enogastronomia italiana. A San Paolo la festa della Repubblica è sempre un momento di grande inclusione, sentito e celebrato dalla comunità italiana e che il Consolato organizza con il fondamentale aiuto del Sistema Italia (Istituto Italiano di Cultura, ICE-Italian Trade Agency, SIMEST, SACE, ENIT, Banca d’Italia, Camera di Commercio italiana a San Paolo, Sistema della Formazione Italiana nel Mondo)."

Em poucas palavras, o Sr. Cônsul disse que a festa é a mais alta celebração institucional italiana, realizada após anos de ditadura e guerra. Os italianos escolheram a democracia, o futuro e a esperança. O dia 2 de junho representa mais do que a celebração da cultura ou do folclore italiano — é uma comemoração que envolve o país inteiro. Todas as embaixadas e consulados no exterior organizam recepções em homenagem à Festa da República.

Aqui no Brasil não será diferente.

Em São Paulo, o Consulado-Geral organizará a recepção na Pinacoteca Contemporânea. São esperados cerca de 1.000 convidados para um evento muito significativo, que contará com um concerto do refinado pianista de jazz italiano Maestro Andrea Pagani, que está pela primeira vez no Brasil e tem agenda de shows pelo país.

Tour do Andrea Pagani 2025 no Brasill Foto cedida : Andrea Pagani

E, claro, haverá muita gastronomia italiana.

Viva a Itália!

