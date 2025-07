Fipan 2025 destaca café e sorvete artesanal com experiências e campeonatos Maior feira de panificação da América Latina traz novidades que unem tradição, técnica e inovação no Expo Center Norte, em São Paulo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 01/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

FIPAN 2025 destaca café e gelato artesanal com experiências e campeonatos Foto cedida: Fipan 2025

A Fipan 2025, maior feira de panificação e confeitaria da América Latina, que acontece entre 22 e 25 de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo, terá dois destaques — entre inúmeras novidades —: o café e o gelato artesanal.

Se tem uma coisa que não pode faltar na padaria, é o café. Desde o famoso “pingado” até as versões gourmet, que ganham cada vez mais espaço.

A Estação Café, promovida em parceria com a BaresSP, uma das principais escolas de barismo do país, terá demonstrações, técnicas e tendências que abordam desde cafés especiais até equipamentos de extração.

“O café é mais do que uma bebida, é um elo cultural, afetivo e comercial. Na Fipan (Feira Internacional da Panificação, Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos), ele ganha protagonismo como ferramenta de experiência e fidelização nos negócios de alimentação”, destacou Rui Gonçalves, presidente do Sampapão, entidade organizadora da feira.

‌



Depois do pão e do café, vem o sorvete... e o gelato italiano.

A Arena Gelato vai apresentar técnicas aplicadas ao mercado brasileiro, aulas demonstrativas com chefs especialistas, segredos de produção e montagem, além da final do Campeonato Nacional do Gelato Festival, com 12 competidores disputando o título de melhor gelato artesanal do Brasil.

‌



Os dois vencedores representarão o país na grande final na Itália, em 2026.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp