Haras EFI realizará o 1º Ranch Sorting Weekend Neste final de semana, em Itu, acontecerá um curso fechado para inscritos e uma prova aberta ao público, com prêmios de até 25 mil reais para os competidores Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 04/04/2025 - 10h56 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h56 )

Em Itu, o Haras EFI realiza o 1º Ranch Sorting Weekend Foto cedida : Haras EFI

Neste final de semana, em Itu, acontecerá no Haras EFI o 1º Ranch Sorting Weekend, com um curso fechado para inscritos e uma prova aberta ao público, oferecendo prêmios de até R$ 25 mil para os competidores.

O evento reunirá iniciantes que desejam aprender a técnica do Ranch Sorting, na qual dois cavaleiros conduzem os bois numerados de um curral para o outro.

O curso acontecerá no sábado apenas para inscritos e será ministrado por um dos grandes nomes da técnica no Brasil, João Salla.

No domingo, o evento será aberto ao público. A prova, que é uma etapa oficial da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo da Raça Mangalarga, é aberta para para todas as raças e terá mais de R$ 25 mil em prêmios

‌



A raça Mangalarga começou a ser inserida na modalidade ano passado e tem se saído muito bem. Além disso, a prática é destinada a pessoas de todas as idades.

O Ranch Sorting é uma modalidade de esporte que simula a rotina de um vaqueiro no trabalho com gado. Durante a competição, dois cavaleiros trabalham em conjunto para separar bois numerados de um grupo e levá-los até uma área específica, dentro de um tempo determinado. A precisão, a velocidade e a comunicação entre os competidores e os cavalos são essenciais para o sucesso da atividade.

‌



A modalidade exige grande habilidade tanto do cavalo quanto do cavaleiro, pois envolve manobras rápidas e estratégias de trabalho em equipe.

Cavalos Mangalarga do Haras EFI de Itu, São Paulo Foto cedida: Haras EFI

‌



A raça Mangalarga começa a se destacar nessa modalidade devido à sua agilidade, resistência e temperamento equilibrado, características que a tornam ideal para o Ranch Sorting.

Além disso, a prática é acessível a todas as idades e níveis de habilidade, o que vem atraindo cada vez mais adeptos em todo o Brasil.

O Mundo Agro vai acompanhar o evento e trará os destaques e curiosidades sobre esse esporte, que cresce rapidamente no país.

E você? Já tinha ouvido falar do Ranch Sorting?

Confira abaixo o vídeo feito pelo Haras EFI com mais detalhes.

Vem pro Mundo Agro!

