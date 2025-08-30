Importações brasileiras de vinhos italianos crescem quase 10% no primeiro semestre Itália promove roadshows em setembro no Brasil para ampliar presença de seus rótulos no mercado nacional Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 30/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2025 - 02h00 ) twitter

Itália aumenta participação no mercado brasileiro de vinhos Foto cedida: ICE

As importações brasileiras de vinhos italianos registraram alta de 9,2% nos primeiros seis meses de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando US$ 20,1 milhões, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A Itália representa 8,3% das compras brasileiras de vinhos do exterior, ocupando a quinta posição entre os maiores exportadores, atrás do Chile, Argentina, Portugal e França. Em volume, o país é o quarto maior fornecedor, com 6,4% do total.

Para aproveitar o crescimento, a ICE (Agência para a Promoção no Exterior e a Internacionalização das Empresas Italianas) promoverá em setembro mais uma edição do roadshow I Love Italian Wines, com eventos no Rio de Janeiro (8/9), São Paulo (10/9) e Belo Horizonte (12/9).

Serão apresentados cerca de 500 rótulos de diversas regiões vitivinícolas italianas, com a participação de 51 expositores, incluindo vinícolas inéditas no Brasil e importadoras.

O roadshow contará ainda com empresas coordenadas pelo Merano Wine Festival, referência global em enologia, e terá apoio da Milanez & Milaneze, responsável pela feira Vinitaly na Itália e pela Wine South America no Brasil.

Mais informações e inscrições podem ser feitas em www.italianwines.com.br.

