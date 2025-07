Inovação e desempenho na pulverização agrícola Programa da Satis alia tecnologia, suporte técnico e sustentabilidade para otimizar aplicações de defensivos no campo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 09/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/07/2025 - 02h00 ) twitter

Cristiano Van Den Bohm, coordenador do programa Aplik+ da Satis Foto cedida: Satis

O Aplik+ surge como uma solução completa para os desafios da pulverização agrícola. Unindo formação técnica, tecnologias modernas e monitoramento em campo, o programa da Satis promove a eficiência na aplicação, reduz desperdícios e fortalece a sustentabilidade na lavoura.

Nesta entrevista com o coordenador Cristiano Van Den Bohm, conheça os diferenciais, os resultados e os impactos concretos desse projeto que vai além das recomendações padrão.

Mundo Agro: Qual é o principal diferencial do Programa Aplik+ em relação a outras iniciativas de boas práticas de aplicação?

‌



Cristiano Van Den Bohm: O Aplik+ é uma iniciativa estruturada pela Satis que se diferencia por ser um programa completo e prático, que alia conhecimento técnico, tecnologias de ponta e produtos desenvolvidos para maximizar a eficiência das aplicações. Vai além da recomendação genérica e de soluções e conta com uma equipe de especialistas qualificados espalhados por todo o Brasil, para dar suporte ao produtor, na regulagem e limpeza de equipamentos. É adaptado à realidade de cada propriedade depois de consultadas as demandas do produtor, considerando culturas específicas e condições climáticas, entre outros fatores, a fim de garantir mais precisão e sustentabilidade.

Mundo Agro: Como surgiu a ideia do Aplik+ e como ele tem evoluído desde sua criação?

‌



Cristiano Van Den Bohm: O Aplik+ nasceu da constatação dos consultores da Satis observando em campo que muitos produtores enfrentavam perdas por falhas na aplicação. A partir disso, a empresa desenvolveu uma metodologia prática, apoiada por um time técnico e com base científica, que orienta desde o preparo da calda até o pós-aplicação. Hoje, o programa já é referência e está em constante evolução, incorporando novas tecnologias e resultados de pesquisas feitas no Campo Experimental, em Araxá (MG).

Mundo Agro: De que maneira o Aplik+ contribui diretamente para a sustentabilidade nas propriedades rurais?

‌



Cristiano Van Den Bohm: A sustentabilidade é resultado da promoção do uso racional de insumos, evitando desperdícios e reduzindo impactos ambientais. Ao melhorar a eficiência da aplicação, o Aplik+ ajuda a diminuir o número de pulverizações, o consumo de água e o risco de deriva, contribuindo para uma lavoura mais produtiva e com menor impacto ambiental.

Mundo Agro: Como o adjuvante Liq-D se integra ao programa e quais os principais benefícios técnicos que ele oferece?

Cristiano Van Den Bohm: O Liq-D integra a linha de adjuvantes da Satis que melhora o aproveitamento das aplicações, reduz as perdas e potencializa a ação dos produtos. É um adjuvante multifuncional desenvolvido especialmente para essa finalidade. Ele atua auxiliando na compatibilidade da calda, gerando uma mistura mais fluida e estável.

Mundo Agro: Quais são os erros mais comuns que os produtores cometem durante a aplicação e como o Aplik+ os ajuda a evitá-los?

Cristiano Van Den Bohm: Os problemas mais comuns são:

1. Calibração inadequada;

2. Uso de parâmetros inadequados;

3. Falta de manutenção do equipamento;

4. Não considerar as condições climáticas.

O Aplik+ atua na correção desses pontos por meio de treinamentos práticos em campo, recomendações personalizadas e suporte técnico contínuo ao produtor.

Mundo Agro: Quais critérios são mais críticos na hora de ajustar a pulverização para culturas específicas como HF, milho ou café?

Cristiano Van Den Bohm: Os principais critérios que devemos ter quando avaliamos várias culturas são as necessidades de cada uma, pois cada cultura necessita de vazão e dose de produtos diferente, porém com o mesmo objetivo de ter uma excelente cobertura e evitar fitoxidade. Com o Aplik+ os produtores recebem orientações sobre pressão, vazão, tipo de bico e horário ideal de aplicação conforme as particularidades da cultura.

Em HF, por exemplo, é essencial garantir cobertura uniforme e evitar fitotoxidade. No milho, o foco é alcançar o interior da planta e garantir penetração. Já no café, o desafio é a arquitetura da planta. Com o Aplik+ os produtores recebem orientações sobre pressão, vazão, tipo de bico e horário ideal de aplicação conforme as particularidades da cultura.

Mundo Agro: Como a formação das gotas influencia diretamente na eficiência da aplicação?

Cristiano Van Den Bohm: A formação de gotas influencia diretamente a eficiência da aplicação de produtos químicos via pulverização. Fatores como tamanho, uniformidade, velocidade e densidade das gotas são importantes para garantir a cobertura eficaz do alvo e minimizar perdas e deriva. A escolha do tipo de bico, pressão de pulverização e viscosidade do produto também são fundamentais para uma formação de gotas adequada. Uma formação de gotas inadequada pode resultar em perda de eficácia, deriva e desperdício de produto.

Mundo Agro: Qual a importância da análise da água na hora de preparar a calda?

A água é o principal condutor da calda. Se tiver pH ou dureza inadequados pode comprometer a eficácia dos defensivos e adjuvantes. Com o Aplik+ é possível realizar a análise da água na propriedade e orientar os ajustes necessários, como correções de pH ou uso de condicionadores, garantindo a estabilidade e performance da calda.

Mundo Agro: O Aplik+ considera variáveis climáticas na recomendação de boas práticas? Como isso é feito?

Cristiano Van Den Bohm: As variáveis climáticas, como vento, temperatura, umidade e chuva, são fundamentais na recomendação de boas práticas para pulverização. É importante considerar essas condições para:

- Evitar aplicação em condições adversas;

- Ajustar parâmetros de pulverização;

- Utilizar ferramentas e tecnologias, como estações meteorológicas e modelos de previsão.

Isso ajuda a:

- Melhorar a eficácia da aplicação;

- Reduzir perdas de produto;

- Aumentar a segurança dos operadores e do meio ambiente.

Mundo Agro: Já há dados de campo ou estudos que comprovem os resultados obtidos com o uso do Liq-D?

Cristiano Van Den Bohm: A empresa promoveu um estudo realizado pelo instituto paranaense de pesquisas agrícolas Dashen para comprovar os benefícios do Liq-D, já usado para otimizar o rendimento operacional da pulverização. Para validar os resultados obtidos a campo, foram testadas a estabilidade e a fluidez da calda diante da ação promovida pelo produto como compatibilizante da calda em misturas com agroquímicos. Foi comprovado que a sua utilização na calda gera menos resíduos na peneira e menos paradas de manutenção, demonstrando a mitigação de eventuais problemas no circuito de pulverização.

Caldas mais homogêneas aumentam a estabilidade e a quantidade de ativos que atingem o alvo nas lavouras, reduzindo perdas. Por isso, a importância da utilização e da escolha adequada de compatibilizantes de caldas para auxiliar a mistura de agroquímicos, evitando problemas operacionais na pulverização e falta de eficiência no controle da operação. Os resultados do estudo do Dashen passaram a ser divulgados nas consultorias e visitas do Aplik+ aos produtores. Também são usados nos treinamentos com revendedores e consultores para que tenham mais subsídios quando o tema for pulverização.

Mundo Agro: “Lavoura saudável. Negócio sustentável”. Esse é o lema da Satis. O que é ter uma lavoura saudável? Quais os itens que ela precisa ter ou seguir?

Cristiano Van Den Bohm: Uma lavoura saudável é aquela que alcança seu máximo potencial produtivo, com equilíbrio nutricional, sanidade, manejo adequado e aplicações eficientes. Para isso, é fundamental seguir boas práticas agrícolas, usar produtos de qualidade, ter suporte técnico especializado e monitoramento constante. São esses fatores que tornam o negócio sustentável a longo prazo.

Mundo Agro: Por último, todo o trabalho de pesquisa vocês realizam no Campo Experimental, em Araxá (MG). Quantas pesquisas, testes de novos produtos estão em andamento? Qual é o maior desafio de vocês? Qual é a lavoura que mais exige testes de vocês?

Cristiano Van Den Bohm: Atualmente, são mais de 46 ensaios em andamento no Campo Experimental, testando novos produtos, misturas, formulações e tecnologias de aplicação. O maior desafio é simular com precisão a diversidade de condições encontradas nas diferentes regiões produtoras do Brasil. Entre as culturas, a soja demanda grande parte dos testes, mas HF e café também exigem bastante atenção pela complexidade de aplicação e exigência técnica.

De forma geral foram conduzidos:

46 ensaios

311 tratamentos

1.707 parcelas experimentais

Nas culturas de milho, soja, feijão, melancia, rabanete, café, cavalinha

