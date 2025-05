Itália desembarca na Fispal Food Service com área exclusiva e produtos que unem tradição e inovação Treze empresas participam do maior evento de food service da América do Sul Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 26/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresas italianas do setor agroalimentar participam da Fispal Food Service 2025 Foto cedida: Italian Trade Agency

A participação inédita da Itália na Fispal Food Service 2025, feira que acontece de 27 a 30 de maio de 2025, no Distrito Anhembi, em São Paulo, marca uma nova etapa na presença do setor agroalimentar italiano no Brasil.

Reunindo 13 empresas líderes, a iniciativa apresenta produtos que combinam tradição, qualidade e inovação, buscando fortalecer parcerias comerciais e ampliar a atuação no crescente mercado brasileiro de alimentação fora do lar.

O Mundo Agro conversou com Ronaldo Padovani, analista de negócios da Italian Trade Agency.

‌



Mundo Agro: O que representa a estreia do Pavilhão Italiano na Fispal Food Service?

Ronaldo Padovani: A participação inédita da Itália na Fispal Food Service 2025, por meio do Pavilhão Italiano organizado pela ITA - Italian Trade Agency, representa um marco estratégico para fortalecer a presença do setor agroalimentar italiano no mercado brasileiro. Com mais de 53 mil empresas e 434 mil funcionários, a indústria italiana de alimentos e bebidas fatura anualmente mais de €175 bilhões, valor que corresponde a cerca de 13% da produção manufatureira do país.

‌



Em 2024, as exportações italianas de alimentos e bebidas atingiram €64,7 bilhões, com crescimento de 8,6% em relação ao mesmo período de 2023 . A presença na Fispal permite às empresas italianas explorar oportunidades no Brasil, que possui um mercado de alimentação fora do lar em expansão, com faturamento de R$ 1,277 trilhão em 2024.

O Pavilhão Italiano, organizado pela ITA – Italian Trade Agency reunirá 13 empresas que apresentarão produtos como azeites extravirgens, vinagres balsâmicos, tomates San Marzano DOP, massas artesanais, queijos tradicionais e fornos elétricos para pizza. Essa iniciativa visa estabelecer parcerias com importadores, distribuidores, redes de food service e operadores do canal HORECA (hotéis, restaurantes e catering) que valorizam produtos autênticos e de alto valor agregado.

‌



Mundo Agro: Qual é o principal objetivo da participação italiana na feira?

Ronaldo Padovani: A participação inédita da Itália na Fispal Food Service 2025, por meio do Pavilhão Italiano, tem como principal objetivo fortalecer a presença do setor agroalimentar italiano no mercado brasileiro e sul-americano, buscando promover produtos autênticos e de alta qualidade “Made in Italy” e estabelecer parcerias estratégicas com operadores do canal HORECA que valorizam a excelência e a tradição italiana, diante de um cenário favorável para expansão da participação no mercado local e fortalecer os laços comerciais entre os dois países.

O Brasil é um mercado estratégico para a Itália, especialmente no setor de alimentação fora do lar, que movimentou R$ 1,277 trilhão em 2024. Por outro lado, as importações brasileiras de produtos alimentares e bebidas italianas totalizaram €358,3 milhões em 2024, representando um aumento de 6,9% em relação ao ano anterior e 3,1% do total das importações do setor.

A Fispal Food Service é reconhecida como a principal plataforma de conexão, negócios e troca de conhecimento do setor na América do Sul, reunindo mais de 60 mil visitantes e 2.200 marcas expositoras de 26 países em sua edição de 2025 . Ao participar deste evento, a Itália demonstra seu compromisso em promover uma alimentação saudável, autêntica e sustentável, além de reforçar sua posição como referência mundial em qualidade agroalimentar.

Mundo Agro: Como o ICE escolheu as empresas expositoras para esta edição?

Ronaldo Padovani: A escolha das empresas expositoras no Pavilhão Italiano da Fispal Food Service 2025 seguiu os critérios de transparência e acessibilidade característicos das iniciativas promovidas pelo governo italiano por meio da ITA – Italian Trade Agency. Como o pavilhão é financiado com recursos públicos, a participação foi aberta a todas as empresas italianas interessadas, respeitando os princípios de igualdade de oportunidades, com base em critérios objetivos e prazos previamente divulgados.

A ITA disponibilizou informações detalhadas sobre o evento, o perfil do público visitante e as oportunidades comerciais no Brasil, possibilitando que as empresas avaliassem com clareza os benefícios da participação. Além disso, foram oferecidos serviços de apoio para facilitar a entrada no mercado, como suporte logístico, promoção institucional e aproximação com os principais interlocutores do setor food service e distribuição no país.

Essa abordagem visa não apenas garantir uma representação qualificada e diversa do agroalimentar italiano, mas também maximizar o retorno institucional da ação, ao fomentar novas parcerias comerciais e ampliar a presença do Made in Italy em mercados estratégicos como o brasileiro.

Mundo Agro: De que forma o Pavilhão reforça a imagem da Itália como referência em qualidade agroalimentar?

Ronaldo Padovani: O Pavilhão Italiano na Fispal Food Service 2025 reforça a imagem da Itália como referência mundial em qualidade agroalimentar ao apresentar uma seleção de empresas e produtos que representam o melhor da tradição, da inovação e da autenticidade do “Made in Italy”.

Ao promover degustações, oferecer suporte técnico-comercial e facilitar o contato direto com os principais interlocutores do setor food service no Brasil, o pavilhão transforma-se numa vitrine viva da cultura gastronômica italiana. Isso não apenas projeta a Itália como um parceiro confiável no fornecimento de alimentos de alta qualidade, mas também educa o público profissional local sobre os diferenciais dos produtos italianos em relação à concorrência global.

Além disso, a presença institucional coordenada pela ITA – Italian Trade Agency confere legitimidade à ação e fortalece o posicionamento estratégico da Itália como líder em valores como saudabilidade, tradição produtiva e inovação tecnológica aplicadas ao setor alimentício, ampliando o prestígio do país junto a importadores, chefs, redes de distribuição e formadores de opinião.

Mundo Agro: Qual a importância de apresentar marcas ainda inéditas no Brasil?

Ronaldo Padovani: Inserir novas marcas nesse contexto significa aproveitar um mercado dinâmico e em crescimento, onde consumidores e operadores estão constantemente em busca de diferenciação, qualidade e experiências autênticas — características amplamente associadas aos produtos italianos. A introdução de marcas inéditas permite ampliar o portfólio de produtos disponíveis no país, diversificando a oferta italiana e respondendo à crescente demanda por novidades no setor food service.

Mundo Agro: Como a Fispal pode abrir oportunidades comerciais para essas empresas italianas?

Ronaldo Padovani: A Fispal Food Service, sendo um dos maiores e mais consolidados eventos mundiais dedicados ao setor de alimentação fora do lar, oferece uma plataforma privilegiada para a abertura de oportunidades comerciais às empresas italianas. Com um público altamente qualificado formado por importadores, distribuidores, compradores de grandes redes, operadores do canal HORECA, chefs, empreendedores e profissionais da indústria alimentícia, a feira proporciona um ambiente ideal para o estabelecimento de contatos estratégicos e a geração de negócios concretos.

A visibilidade alcançada durante a Fispal permite que as empresas italianas apresentem seus produtos diretamente aos principais decisores do mercado brasileiro e latino-americano, com a possibilidade de iniciar parcerias comerciais, firmar contratos de distribuição e testar a receptividade de novos itens. Ao expor em um contexto de alto prestígio, dentro de um pavilhão institucionalmente reconhecido, essas marcas ganham também em credibilidade e posicionamento.

Mundo Agro: O que torna os vinagres da Acetificio Andrea Milano únicos?

Ronaldo Padovani: É a perfeita harmonia entre tradição centenária, inovação tecnológica e uma filosofia empresarial que valoriza a excelência em cada detalhe — do rigor na seleção das matérias-primas à paixão transmitida de geração em geração.

Fundada em 1889 por Nicola Milano e levada adiante pelo filho Andrea, a empresa construiu sua identidade com base no respeito à tradição vinícola italiana e na constante busca pela qualidade. Os métodos artesanais, como os barris com trucioli di faggio (lascas de faia), evoluíram para equipamentos modernos de acetificação, sem jamais sacrificar o legado acumulado ao longo de mais de 130 anos. Esse compromisso se traduz em vinagres que preservam sabor, aroma e autenticidade com uma profundidade única.

Além disso, a aquisição de uma histórica “acetaia” em Modena permitiu à empresa ampliar sua linha com o prestigiado Aceto Balsamico di Modena IGP, reafirmando sua vocação para a excelência. Hoje, com três unidades produtivas na Itália e presença em mais de 65 países, a Acetificio Andrea Milano alia passado e futuro ao oferecer produtos que não apenas seguem receitas tradicionais, mas que também exploram novas possibilidades de sabor, com inovação e identidade marcadamente italiana. Como eles mesmos dizem: “L’arte non ha età, come i grandi aceti” — a arte não tem idade, assim como os grandes vinagres.

Ronaldo Padovani, analista de negócios da Italian Trade Agency Foto cedida: Italian Trade Agency

Mundo Agro: Por que os tomates San Marzano da Agrigenus são considerados especiais?

Ronaldo Padovani: Os tomates San Marzano produzidos pela Agrigenus são uma combinação rara de origem geográfica controlada, tradição agrícola centenária e compromisso com a autenticidade.

Cultivados em uma área muito específica da Campânia — o Agro Sarnese Nocerino — esses tomates possuem o selo de Denominação de Origem Protegida (DOP), que garante não apenas a procedência, mas também métodos de cultivo e processamento rigorosamente tradicionais.

Sua reputação internacional tem ligação com a riqueza vulcânica dos solos da região, a abundância de sol e o clima mediterrâneo, que proporcionam uma acidez equilibrada, doçura natural e uma polpa densa com poucas sementes — características ideais para o preparo de molhos, conservas e pratos autênticos da culinária italiana.

A Agrigenus preserva essas qualidades ao adotar processos artesanais e ao respeitar o ritmo da natureza, oferecendo um produto genuíno, sem aditivos artificiais e com sabor fiel ao terroir de origem.

Mundo Agro: Como a Mulino Caputo se tornou referência na produção de farinhas?

Ronaldo Padovani: A Mulino Caputo se tornou uma referência mundial na produção de farinhas graças à sua fidelidade à tradição napolitana da “arte branca” e ao rigor técnico que aplica em todas as etapas de produção. Fundada em 1924, a empresa construiu sua reputação ao longo de três gerações de mestres moleiros, combinando conhecimento artesanal com inovação controlada, sempre com o objetivo de oferecer farinhas puras, naturais e adaptadas às exigências de padeiros, pizzaiolos e confeiteiros profissionais.

O segredo do sucesso da Caputo está no chamado Método Caputo, que prioriza o uso de grãos selecionados, moídos lentamente e com respeito absoluto às características originais do trigo. Esse método preserva o sabor, os nutrientes e a estrutura da farinha, permitindo maior digestibilidade, textura estável e fermentações controladas — qualidades essenciais para pães de longa fermentação, massas frescas e, especialmente, para a pizza napolitana, da qual a Caputo é um dos maiores embaixadores globais.

Com uma vasta gama de farinhas específicas para diferentes usos — como pizza, panificação, confeitaria e massas artesanais — a Mulino Caputo conquistou a confiança dos melhores profissionais da gastronomia em mais de 80 países. Seu compromisso com a espontaneidade, a autenticidade e o respeito à matéria-prima faz da Caputo não apenas uma marca, mas um símbolo da excelência italiana na moagem de trigo.

Mundo Agro: Quais diferenciais o azeite da Transimeno oferece ao mercado?

Ronaldo Padovani: Um dos principais diferenciais da Trasimeno é o controle total sobre todas as etapas do processo produtivo, desde o cultivo das oliveiras — em áreas historicamente férteis como os Castelli Romani — até a extração e o envase. Esse acompanhamento minucioso permite garantir frescor, pureza e estabilidade ao longo do tempo, valores reconhecidos por prêmios como o Ercole d’Oro, um dos mais prestigiados do setor oleícola italiano.

Mundo Agro: Que tipo de inovação é trazida pelas farinhas da Molini Valente?

Ronaldo Padovani: As farinhas da Molini Valente representam uma inovação notável no setor da moagem italiana ao aliarem tradição familiar — com raízes no século XIX — à adoção contínua de tecnologias de ponta e à capacidade de responder com agilidade às exigências de um mercado cada vez mais diversificado e orientado para a saudabilidade. O diferencial da empresa está em sua linha de farinhas modernas, que vão além dos tradicionais tipos 0 e 00, oferecendo farinhas tipo 1, tipo 2 e integrais, com maior teor de fibras e valor nutricional superior, pensadas para um público atento ao bem-estar e à alimentação equilibrada.

Entre as inovações mais marcantes estão as linhas Vitala e Vitala Zen, que incorporam cereais menores, ervas aromáticas, especiarias e até algas, proporcionando novas cores, aromas e sabores aos produtos de panificação, como pães, focaccias, pizzas e doces. Essas misturas são desenvolvidas com equilíbrio técnico e foco na funcionalidade, promovendo não apenas apelo sensorial, mas também benefícios à saúde — conceito alinhado às tendências de consumo contemporâneo.

Outro destaque é a linha Piemolino, que utiliza exclusivamente trigo 100% italiano cultivado no Piemonte, fomentando cadeias produtivas sustentáveis e de valor local. Ao mesmo tempo em que atende pizzaiolos, confeiteiros, chefs e indústrias, a Molini Valente oferece também fórmulas personalizadas, ampliando o potencial criativo dos profissionais.

Mundo Agro: O que caracteriza as massas da Pastificio Minardo como “orgânicas artesanais”?

Ronaldo Padovani: Produzidas exclusivamente com trigo antigo siciliano — como as variedades Russello e Timilia — cultivado sem o uso de químicos sintéticos e dentro de uma cadeia local e transparente, essas massas preservam a autenticidade de grãos pré-industriais, com baixo índice de glúten e alta digestibilidade.

O processo artesanal vai muito além da ausência de agrotóxicos: a moagem do trigo é feita em pedra (para as massas integrais) ou em cilindros (para a sêmola), preservando o gérmen do trigo, rico em vitamina E. A sêmola é misturada à temperatura ambiente com água mineral pura dos montes Nebrodi, e a massa é extrusada em moldes de bronze, o que confere porosidade à superfície, ideal para a absorção de molhos. A secagem, por sua vez, é lenta — entre 24 e 72 horas a baixa temperatura — garantindo maior integridade nutricional e textura superior.

Mundo Agro: Quais produtos da Casa Rinaldi estão sendo destacados nas degustações?

Ronaldo Padovani: Os visitantes do estande da Casa Rinaldi, poderão vivenciar uma verdadeira imersão nos sabores da tradição gastronômica italiana. Em degustação, estarão disponíveis, entre outros, azeites extravirgens de alta qualidade, vinagres balsâmicos de Modena, molhos pesto, trufas e conservas vegetais. Produtos que refletem o compromisso da marca com autenticidade e excelência.

A experiência será ainda mais completa com a apresentação de uma seleção especial de vinhos, oferecida pelo representante da marca, que acompanhará os produtos em degustação, valorizando harmonizações e destacando o uso profissional dos ingredientes no canal HORECA. Trata-se de uma oportunidade única para chefs, compradores e distribuidores brasileiros conhecerem de perto a versatilidade e o sabor refinado que fazem da Casa Rinaldi uma referência internacional do agroalimentar italiano.

Mundo Agro: Como a Effeuno contribui para elevar o padrão das pizzarias com seus fornos?

Ronaldo Padovani: A Effeuno contribui de forma decisiva para elevar o padrão das pizzarias — e também das cozinhas domésticas exigentes — ao oferecer fornos profissionais 100% fabricados na Itália, projetados especificamente para alcançar resultados de excelência na cocção da pizza. O grande diferencial está na capacidade de atingir altas temperaturas (acima de 450°C), que garantem uma crosta perfeitamente crocante, bordas infladas e ingredientes bem cozidos em poucos minutos — características essenciais para uma pizza de qualidade profissional.

Além da performance térmica, os fornos Effeuno oferecem versatilidade incomparável, permitindo a preparação não apenas de pizzas, mas também de pães, focaccias e outras receitas assadas, o que os torna ideais para pizzarias artesanais que buscam diversificar sua oferta com eficiência. A rapidez na cocção reduz o tempo de espera dos clientes e aumenta a produtividade, enquanto o design compacto e o baixo consumo energético otimizam espaço e operação.

Outro ponto forte é a possibilidade de personalização e controle total sobre o preparo, o que atende tanto às demandas dos profissionais do setor food service quanto às de consumidores que valorizam saúde, sabor e autenticidade.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp