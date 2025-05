Maior evento agro do mundo fortalece a conexão entre campo e cidade com inovação e cultura O Global Agribusiness Festival, o GAFFFF, acontece nos dias 5 e junho no Allianz Parque, em São Paulo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 22/05/2025 - 11h25 (Atualizado em 22/05/2025 - 11h25 ) twitter

GAFFFF 2025 acontece nos dias 5 e 6 de junho no Allianz Parque, em São Paulo Foto cedida : GAFFFF

O Global Agribusiness Festival, maior evento de cultura agro do mundo, acontecerá nos dias 5 e 6 de junho no Allianz Parque, em São Paulo, com uma programação repleta de música, conteúdo e negócios.

A edição deste ano contará com a presença de líderes globais do setor, como Gro Brundtland, ex-primeira-ministra da Noruega e referência no conceito de desenvolvimento sustentável; Shona Sabnis, vice-presidente de Assuntos Públicos da Corteva Agriscience; Roberto Rodrigues, professor emérito da FGV e embaixador especial da FAO para o cooperativismo; entre outros grandes nomes.

O festival contará com grandes nomes da música sertaneja, como Fernando e Sorocaba, Leonardo, Fiduma e Jeca, além de revelações como Thiago Carvalho.

E mais... uma Arena de Fogo dentro do Allianz Parque, onde chefs profissionais irão dar aulas de churrasco. Bora lá aprender um pouco mais das técnicas? Eu já estou super animada! Mais eu conto mais sobre as aulas em outra matéria aqui no blog.

O Mundo Agro estará presente no festival para trazer todos os detalhes para você.

Quer saber mais um pouco sobre o GAFFFF. Confira no vídeo abaixo:

