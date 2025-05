Gripe aviária: ONU acompanha investigação brasileira do primeiro foco no país O caso foi detectado em um plantel comercial de aves em uma granja no RS Brasília|Do Estadão Conteúdo 17/05/2025 - 13h52 (Atualizado em 17/05/2025 - 13h56 ) twitter

Primeiro caso em granja comercial foi confirmado no Rio Grande do Sul Divulgação/Agência Brasil - arquivo

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), agência especializada da ONU, informou que acompanha com atenção a confirmação, por parte do Ministério da Agricultura e Pecuária, do primeiro foco de influenza aviária.

O caso foi detectado em um plantel comercial de aves em uma granja no município de Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul.

Segundo a FAO, a situação marca uma nova etapa na presença do vírus, que até então se limitava a aves silvestres e de criação caseira.

Desde 2022, mais de 4,7 mil surtos de gripe aviária altamente patogênica foram notificados na América Latina e no Caribe, afetando aves de criação, aves migratórias, mamíferos marinhos e até animais de estimação, informou o órgão.

A propagação do vírus segue as rotas naturais das aves migratórias, conectando ecossistemas do Canadá até a Terra do Fogo.

O representante da FAO no Brasil, Jorge Meza, ressaltou, em comunicado, que o consumo de carne de ave e ovos continua sendo seguro, especialmente quando bem cozidos, e que o risco de infecção humana permanece baixo.

“Os avanços recentes da gripe aviária reforçam a urgência de fortalecer os sistemas nacionais de vigilância, biossegurança e resposta rápida, com atenção especial aos pequenos e médios produtores”, disse Meza.

Segundo o comunicado da FAO, em 2023 e 2024, foram realizadas medidas de contenção em mais de 440 casos de surtos de doenças transfronteiriças, incluindo a IAAP, em mais de 50 países.

Nos últimos meses, Argentina, Colômbia, México, Panamá, Peru e Porto Rico anunciaram casos de IAAP, informou a entidade.

“É fundamental um trabalho coordenado entre todos os países da região para conter a propagação do surto ao longo do continente. Somente por meio de uma ação conjunta e contínua será possível proteger a saúde animal, salvaguardar a saúde pública e fortalecer a resiliência dos sistemas agroalimentares”, informou a FAO em comunicado.

Exportações suspensas

A Argentinae a União Europeia decidiram seguir a China e suspenderam a compra de carne de frango do Brasil, após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária em granja comercial no Brasil.

Outros países, como Reino Unido, Japão, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, baniram as importações apenas das aves do estado gaúcho.

Em nota, o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) afirmou que não há “restrição generalizada da exportação de produtos de aves do Rio Grande do Sul.”

Apesar de defender que o caso é isolado, o ministério explicou que as restrições seguem acordos sanitários firmados com cada país. O Brasil é o maior produtor e exportador de carne de aves do mundo.

