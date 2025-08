Brasil aumenta mistura de etanol e biodiesel nos combustíveis Medida visa reduzir dependência do petróleo importado e cumprir metas climáticas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 18h31 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h31 ) twitter

Nova composição de gasolina e diesel reforça protagonismo do Brasil na transição energética; entenda

A partir de hoje, a composição dos combustíveis no Brasil muda. A gasolina agora contém 30% de etanol, enquanto o diesel possui 15% de biodiesel. Essa medida pode reduzir em até 20 centavos o preço nas bombas.

O objetivo é diminuir a dependência do Brasil do petróleo importado, principalmente do Oriente Médio. A mudança também está alinhada com compromissos climáticos nacionais, já que o setor de transportes é responsável por metade das emissões de energia.

João Victor Max, pesquisador da FGV Energia, destaca que o Brasil é autossuficiente em etanol e tem potencial para expandir suas exportações. Ele enfatiza a importância da inovação tecnológica na redução de custos e competitividade dos biocombustíveis.

A política pública deve integrar incentivos à inovação e à demanda para promover uma matriz de transporte mais limpa e sustentável.

