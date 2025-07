Mais tomate no cesto com a biotecnologia que eleva produtividade e saúde das lavouras Com soluções sustentáveis, Alltech Crop Science reduz impacto de nematoides e fortalece as plantas, aumentando a produção de tomate em mais de 10% em campo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 10/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/07/2025 - 02h00 ) twitter

Biotecnologia eleva produtividade e saúde das lavouras Foto cedida: Alltech Crop Science

O uso de biotecnologias sustentáveis no cultivo do tomate tem gerado resultados expressivos no campo.

Combinando ciência e práticas de manejo integrado, produtores têm conquistado lavouras mais saudáveis, plantas mais fortes e produtividade acima da média.

Grande produtor e consumidor de tomate, o Brasil enfrenta desafios constantes no cultivo da hortaliça, principalmente por conta de fatores como doenças radiculares, ataques de nematoides e estresses climáticos.

‌



A Alltech Crop Science apresentou os resultados de tecnologias desenvolvidas para o manejo integrado do tomate, com destaque para o bionematicida Reli3ver e o estimulante vegetal Agro-Mos.

Para Marcos Revoredo, engenheiro agrônomo e gerente de desenvolvimento de mercado da empresa, o uso dessas tecnologias naturais é parte de uma abordagem que une saúde do solo, nutrição e fortalecimento das defesas da planta.

‌



Um dos estudos mais recentes, realizado nos municípios de Tibagi e Imbituva (PR), mostrou que o Reli3ver — à base da bactéria Bacillus subtilis — reduziu em 47,6% o número de nematoides (Meloidogyne incognita) por grama de raiz em tomate híbrido tipo saladete. Como resultado, a produtividade subiu 10,2% em comparação com lavouras não tratadas.

Além da proteção do sistema radicular, o cuidado com a parte aérea da planta também tem sido essencial.

‌



Para isso, a empresa recomenda o uso do Agro-Mos, um bioestimulante que contém nutrientes, aminoácidos e metabólitos microbianos.

Em ensaio conduzido pela Universidade Federal de Goiás (UFG), plantas de tomate tratadas com Agro-Mos foram consideradas 48% mais saudáveis, e a produtividade saltou de 83,1 para 89,5 toneladas por hectare.

“A aplicação dessas soluções biológicas fortalece o sistema de defesa da planta e melhora a qualidade dos frutos. É uma forma de produzir mais com menos impacto ambiental, atendendo tanto o produtor quanto as exigências do consumidor”, explicou Revoredo.

A Alltech Crop Science participou da Hortitec 2025, em Holambra (SP), e reforçou sua atuação em soluções sustentáveis para hortifrútis. O evento, considerado o maior da América Latina no setor, reuniu produtores, pesquisadores e consultores de todo o país.

