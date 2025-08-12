Logo R7.com
Minha primeira pizza de longa fermentação: desafio e sabor no interior de São Paulo

Fermentação, erros e vinho numa experiência de amor na cozinha

Mundo Agro|Fabi Gennarini

Desafio aceito e pizza napoletana foi um sucesso Foto: Arquivo pessoal

No começo da semana passada, eu só pensava no sábado que viria — dia da missão de preparar minha primeira massa de pizza de longa fermentação. Apaixonada por pizza napolitana, eu tinha o desafio de fazer essa receita.

Com ingredientes selecionados — farinha Caputo Pizzeria, fermento biológico e água mineral — misturei tudo e deixei a massa descansar na geladeira por 18 horas. Confesso que a insegurança bateu: errei a medida da farinha e tive que recomeçar. Mas nada me parou. Com o forno portátil PizzeHome e os recheios na mala, parti para o interior de São Paulo, novamente com o Peugeot 2008 GT Turbo. Mais uma vez com apoio da Stellantis.

Mais uma expedição - desta vez da pizza - com o 2008 GT Turbo Foto: Arquivo pessoal

Lá, entre idas à cozinha para fazer dobras na massa e longas horas de fermentação, aproveitei para relaxar com uma taça de vinho. No sábado, após um tempo com os cavalos e uma boa recarga de energia, comecei a assar as pizzas — e foi um sucesso total!

