🍓Morango, a bola da vez, já é estrela de festival há quase 40 anos Febre nas redes sociais, a fruta ganha versões irresistíveis no Festival de Morango da Amor aos Pedaços Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 25/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O Festival de Morango da Amor aos Pedaços acontece há quase 40 anos, destacando a fruta como estrela.

A famosa receita "Morango do Amor" combina morangos frescos com caramelo, em três variações irresistíveis.

O festival oferece mais de 20 itens diferentes à base de morango, sendo o Merengue de Morango o mais popular.

A qualidade dos morangos é prioritária, com seleção rigorosa dos melhores produtores do Brasil para garantir um sabor excepcional. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O "Morango do Amor" o doce que virou febre Foto cedida: Amor aos Pedaços

Não se fala de outra coisa nesta semana nas redes sociais e nos grupos de amigos: o tal “Morango do Amor”.

A fruta nunca esteve tão na “boca do povo” como agora. E eu prefiro falar apenas da receita que bombou. Para não ser injusta, não vou me aprofundar sobre quem foi a pessoa que inventou essa delícia de doce.

Mas, quando se fala em sobremesas feitas com morangos, lembro da doçaria Amor aos Pedaços. É que eles criaram, há 38 anos, o famoso Festival de Morango. São mais de 20 itens à base da fruta e, para entrar na trend, adivinha o que você encontra por lá? O “Morango do Amor”.

‌



O "Morango do Amor" com recheio: Bicho de pé, Brigadeiro ou Brigadeiro branco Foto cedida: Amor aos Pedaços

Mas não é só a versão da receita simples que você encontra na internet. Eles oferecem três combinações com morangos frescos cobertos por caramelo de morango. Está preparado? Morango com bicho de pé, ou brigadeiro branco, ou brigadeiro tradicional.

Mas, para essa e as demais receitas de bolos e tortas, a fruta precisa ser de qualidade. A empresa espera vender mais de 50 mil unidades dos produtos durante o festival.

‌



Confira abaixo o meu bate-papo com a Silvana Abramovay, que, junto com a sócia e fundadora da marca, Ivani Calarezi, comanda com muito amor o Amor aos Pedaços.

Ivani Calarezi e Silvana Abramovay

Mundo Agro: Amor aos Pedaços remete ao morango, pelo menos pra mim. Mas o morango de vocês tem uma procedência e qualidade sem igual. De onde vêm os morangos do Amor aos Pedaços?

‌



Silvana Abramovay: Somos uma marca de alimentos que comercializa prioritariamente bolos, doces, sorvetes e salgados. Crescemos por meio de lojas próprias e rede de franquias, com mais de 40 anos de história, sendo reconhecidos pela alta qualidade e pela memória afetiva de nossos produtos. Nossa essência combina tradição, qualidade artesanal e experiências sensoriais únicas. Cada ingrediente e produto pronto tem suas especificações e cuidados criteriosos, desde a compra até a entrega ao consumidor. O Amor aos Pedaços tem um rigoroso controle de processos e qualidade para que nosso consumidor tenha a melhor experiência.

Todos os morangos são escolhidos um a um, dos melhores produtores do Brasil, e os recheios seguem o padrão elevado de sabor já reconhecido pelos clientes.

Mundo Agro: Quantas receitas com morango vocês fazem e qual é a mais pedida?

Silvana Abramovay: O Festival de Morango oferece, além dos itens de linha, uma seleção generosa com mais de 20 itens à base de morango, para todos que gostam de explorar sabores e experiências. Entre bolos, tortas, docinhos e sobremesas, todos se destacam pelo frescor e pela qualidade dos morangos, criteriosamente selecionados de fornecedores exclusivos.

O grande destaque do festival é o Merengue de Morango, o doce mais procurado e consagrado do evento. Ele alia a leveza e a frescura do nosso chantilly artesanal com suspiros delicados e morangos frescos — sempre criteriosamente selecionados dos nossos fornecedores exclusivos. O resultado é uma sobremesa equilibrada, elegante e de sabor marcante, perfeita para todos os momentos de celebração.

Além das novidades, o cardápio mantém clássicos atemporais — destaque para a Torta Maravilhosa, com massa crocante, mousse de chocolate, chantilly e morangos frescos, sempre preparada artesanalmente, resgatando sabores afetivos em cada pedaço.

Já o "Morango do Amor" traz três combinações com morangos frescos cobertos por caramelo de morango, que derretem na boca e encantam desde a primeira mordida:🍓 Morango com Bicho de Pé🍓 Morango com Brigadeiro Branco🍓 Morango com Brigadeiro Tradicional

Mundo Agro: Morango é uma fruta delicada. É preciso cuidado para transportar e armazenar. Mas o cuidado também é importante na hora da limpeza e no preparo. Tem um segredinho?

Silvana Abramovay: Somos uma marca de alimentos que comercializa prioritariamente bolos, doces, sorvetes e salgados. Crescemos por meio de lojas próprias e rede de franquias, com mais de 40 anos de história, sendo reconhecidos pela alta qualidade e memória afetiva de seus produtos. Nossa essência combina tradição, qualidade artesanal e experiências sensoriais únicas. Cada ingrediente e produto pronto tem suas especificações e cuidados criteriosos, desde a compra até a entrega ao consumidor. O Amor aos Pedaços tem um rigoroso controle de processos e qualidade para que nosso consumidor tenha a melhor experiência. Esse é o nosso segredo.

Nosso maior ativo é a combinação entre tradição, inovação e memória afetiva, aliada à qualidade artesanal dos produtos — principalmente as coberturas e recheios. A marca é associada a momentos especiais e à nostalgia, reforçada por receitas icônicas como o Bolo Brigadeiro e o Bicho de Pé.

Mundo Agro: E essa febre do doce do amor? Morango e a famosa calda de açúcar da maçã. Qual o segredinho para dar certo? Morango grande, ainda com uma certa firmeza, ponto certo da calda?

Silvana Abramovay: O equilíbrio entre tradição e inovação, aliado ao compromisso com a qualidade artesanal dos produtos frescos, montados na hora, criando conexões emocionais por meio de narrativas e experiências autênticas que humanizam sua história, é o nosso diferencial. Todas as etapas da receita devem ser acompanhadas criteriosamente para garantir a excelência no resultado do Morango do Amor — como em toda a nossa linha. O sucesso do nosso Festival de Morangos, há 38 anos, já é a maior prova.

Mundo Agro: Como está a procura? Tem "Morango do Amor" pra todo mundo?

Silvana Abramovay: Estamos a todo vapor com a produção para poder atender à demanda de nossos clientes. Os consumidores conhecem nossa qualidade e experiência, e por isso as lojas, o delivery, iFood e Rappi já estão com alta procura.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✠Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp