Nova colheitadeira une potência, tecnologia e alto desempenho no campo A nova linha CR, da qual faz parte a colheitadeira CR7, marca um salto tecnológico no setor agrícola Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 29/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A nova colheitadeira CR7, da linha CR, oferece alta potência e tecnologia para o setor agrícola.

Possui funcionalidades autônomas que permitem ajustes automáticos, mantendo eficiência em diferentes níveis de operação.

Destaca-se pela capacidade de colheita, com recorde de mais de 8 mil sacas em 8 horas e menos de 0,4% de perda de grãos.

Incorpora ações sustentáveis e tecnologia para monitoramento remoto, visando aumentar eficiência e reduzir o impacto ambiental. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Colheitadeira inteligente eleva padrão da mecanização agrícola Foto cedida: Azul Agro

A CR7 é apresentada como uma solução inteligente, autônoma e de altíssimo desempenho para o produtor rural.

“A nova linha CR é uma evolução das colheitadeiras campeãs da New Holland, que já conquistaram o recorde mundial de colheita de grãos em 8 horas — batido duas vezes consecutivas no estado da Bahia. Essa família vai da classe 5 até a classe 11, abrangendo as maiores colheitadeiras do mundo”, afirmou Marco Melo, Head Comercial da Azul Agro.

Marco Melo, Head Comercial da Azul Agro Foto cedida: Azul Agro

Desenvolvida pela New Holland, com comercialização e suporte da Azul Agro, a nova geração traz funcionalidades inéditas ao mercado.

“As colheitadeiras CR são inteligentes e autônomas. Elas permitem programações que fazem conversões automáticas de velocidade, capacidade de colheita e potência de motor, possibilitando que operadores com diferentes níveis de experiência alcancem o mesmo nível de desempenho”, explicou Marco.

‌



A eficiência operacional é um dos grandes diferenciais.

“A CR foi responsável por um dos maiores feitos do setor: colheu mais de 8 mil sacas em 8 horas de trabalho, com menos de 0,4% de perda de grãos — o melhor resultado já registrado nesse tipo de prova. Esse desempenho comprova sua eficiência, potência e tecnologia de ponta”, disse Marco.

‌



Dentre os diferenciais da CR7, destaca-se o sistema de proteção mecânica contra pedras.

“Pode ser ajustado conforme as condições da área — ideal para terrenos novos ou já consolidados. Esse sistema vem de série na CR-7 e será opcional na linha CR-6”, comentou Marco.

‌



A CR7 está conectada à central de inteligência da Azul Agro.

“Isso facilita o monitoramento em tempo real, diagnósticos à distância e até suporte técnico remoto, sem a necessidade de deslocamento imediato de um mecânico. Além de identificar falhas, o sistema permite acompanhar consumo, velocidade, regulagens e outros dados operacionais. A equipe técnica pode sugerir ajustes em tempo real para melhorar a eficiência e produtividade no campo”, ponderou Marco.

Como a Azul Agro e a New Holland enxergam o futuro da mecanização agrícola nos próximos anos? Marco é enfático:

“A ideia não é substituir, mas facilitar o trabalho mesmo com escassez de mão de obra experiente. As máquinas da Azul Agro são mais inteligentes, simples e interativas, permitindo alto rendimento mesmo com operadores menos experientes — sem abrir mão da segurança ou da performance”, finalizou Marco.

Ações sustentáveis são fundamentais, tanto para a Azul Agro quanto para a New Holland.

“A empresa conta com uma fazenda de energia solar, que ajuda a reduzir o uso de fontes mais poluentes, como termoelétricas. Além disso, as concessionárias e lojas do grupo são projetadas para minimizar o consumo de energia, reaproveitar água e realizar o descarte correto de óleos e resíduos.

A New Holland compartilha dessa visão sustentável desde sua origem. Um exemplo é o desenvolvimento de motores mais potentes, porém menos poluentes, superando os modelos antigos em eficiência ambiental”, concluiu Marco.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp