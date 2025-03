O caminho das flores e plantas: Do campo à sua casa É amor, dedicação e profissionalismo para levar alegria até você Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 16/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/03/2025 - 02h00 ) twitter

A importância da logística no mercado de plantas e flores Foto: Arquivo pessoal

Sabe aquela flor ou planta que você encontra pronta para presentear no supermercado? Pois é, existe uma empresa por trás de toda essa logística e cuidado para garantir que o produto chegue até você em perfeitas condições.

Hoje em dia, a logística é uma ferramenta importante e fundamental. Já imaginou o que está por trás daquele buquê de rosas que você compra no supermercado do seu bairro?

Ah, tenho uma dica importante para compartilhar com você: converse com o gerente do supermercado para saber quando ele recebe as flores e plantas. Assim, você pode comprar na data ideal e deixar sua casa mais bonita por mais tempo.

Para entender melhor a logística desse setor, fui até Santo Antônio da Posse, região de Holambra, interior de São Paulo, participar da 29ª Veiling Market.

Vem comigo nessa entrevista bacana que fiz com a Alexsandra Degaspare, da R3 Flores, especializada em operações logísticas. Eles atendem mais de 20 supermercados no Brasil, além das Ceasas.

Alexsandra Degaspare, R3 Logística Foto: Arquivo pessoal

Mundo Agro: Hoje, é mais comum encontrar o produto já finalizado para presentear, seja nos supermercados ou até em gardens. Esse mercado está crescendo? Ele é promissor?

Alexsandra Degaspare: Em volume de produto, tivemos um crescimento de 14%, comparando janeiro com janeiro do ano passado.

Mundo Agro: Eu tenho o hábito de comprar rosas semanalmente. Elas estão lindas no supermercado, mas depois de dois dias, murcham. O que acontece?

Alexsandra Degaspare: A rosa tem um ciclo de vida, desde o produtor até a casa do cliente. Além disso, há toda a questão da logística, desde o dia da compra até a entrega no supermercado. Temos também a questão da refrigeração e o cuidado dentro da loja. Uma rosa dura entre 5 e 7 dias. Quanto à logística: do campo até o supermercado, se for em São Paulo, são dois dias até o ponto de venda. Se for para a região Sul, demora três dias. Os caminhões saem daqui com refrigeração, a 18 graus, o que é uma exigência da cooperativa para garantir a qualidade do produto. Elas vão com água e sachês para preservar a hidratação. Então, há todo um trabalho da cooperativa até o ponto de venda.

Mundo Agro: Qual é o maior desafio para a empresa?

Alexsandra Degaspare: As estradas, os postos, a fiscalização, as exigências... Enfim, nós não temos caminhões próprios, fazemos apenas a parte de distribuição do produto para o cliente. O maior desafio é o custo do frete, porque ele precisa ser diluído no preço final para o cliente. E, para ser sincera, o maior desafio é fazer com que o comprador do supermercado abrace a causa e entenda a importância das flores como elemento de beleza no supermercado. Isso não pode faltar, pois é um ponto de consumo que cresceu muito nos últimos anos. Mas, em termos de porcentagem, a compra de flores ainda é pequena no Brasil. Então, o nosso maior desafio é conquistar o comprador e fazer com que o negócio se desenvolva e cresça.

Mundo Agro: E qual é o desafio depois da compra? E qual planta ou flor você tem em casa?

Alexsandra Degaspare: O maior desafio é o cuidado com a planta depois da compra. Na minha casa, hoje, só tenho plantas verdes. Estou em um local menor e tenho uma jibóia que meu chefe me deu. Mas, assim, você tem que cuidar. Água e evitar o excesso de sol. Estou ainda ambientando a planta dentro de casa para que ela se mantenha bonita, seja uma planta ou uma flor.

Mundo Agro: E a flor ou planta precisa de...?

Alexsandra Degaspare: Ela precisa de atenção, carinho, cuidado... E de conversa! Eu sempre falo: “Ai, minha amiga...”

Mundo Agro: O que é ter uma planta ou flor para você?

Alexsandra Degaspare: Para mim, é uma renovação diária.