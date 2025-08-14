O poder dos cavalos na jornada de autoconhecimento Carol Mello cria método único que promove equilíbrio emocional por meio da presença animal Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carol Mello, psicóloga e mentora do Despertar Sistêmico assistido por cavalos Foto cedida: Carol Mello

Psicóloga com mais de 20 anos de experiência, Carol Mello encontrou nos cavalos uma conexão profunda que transformou sua vida pessoal e profissional. Após enfrentar uma crise de saúde, foi por meio do contato com esses animais que ela descobriu um caminho de cura e autoconhecimento.

Dessa experiência nasceu o “Despertar Sistêmico com Cavalos”, um trabalho pioneiro no Brasil que une psicologia, constelação familiar e a presença sensível da manada para auxiliar pessoas a acessarem suas verdades internas e promoverem transformações profundas.

Confira a entrevista completa com Carol Mello aqui no Mundo Agro.

‌



Mundo Agro: Quem é a Carol e como eles entraram na sua vida e nesse trabalho incrível?

Carol Mello: Sou a Carol Mello, psicóloga há mais de 20 anos, apaixonada pelo comportamento humano e pelo invisível que habita cada história. Mas foi quando adoeci, ainda no mundo corporativo, que os cavalos me encontraram. E tudo mudou. Eles chegaram como quem não exige, mas revela. Me mostraram um caminho de volta pra casa — não só minha, mas de tantas pessoas. O que começou como um reencontro virou missão. Hoje, criei o Despertar Sistêmico com Cavalos, um trabalho que une psicologia, constelação familiar e a presença sensível da manada.

‌



Mundo Agro: Eu já vi outras pessoas — do exterior — realizando esse encontro. Eu vejo assim. Isso é novo no Brasil?

Carol Mello: Lá fora, já existem trabalhos com cavalos voltados para liderança, coaching, até terapia assistida. Mas o que faço aqui é único. Não é só técnica, nem é “andar a cavalo”. É um chamado. Um campo sistêmico que se abre com os cavalos soltos, livres, nos conduzindo a um lugar de verdade e escuta. O Despertar Sistêmico com Cavalos nasce no Brasil, com raízes profundas na nossa história, na nossa forma de amar, de adoecer e de se curar.

‌



Mundo Agro: Os cavalos sentem nossa frequência cardíaca. Já ouvi falar sobre. Mas estou encantada com os vídeos que você publica. Eu senti uma paz aqui do outro lado da tela. Como explicar?

Carol Mello: É real. A ciência já comprovou que o campo eletromagnético do coração dos cavalos é cerca de 5 vezes maior que o nosso. Eles captam nossas emoções antes mesmo de nos aproximarmos. Mas o mais bonito é que eles não julgam. Só sentem — e espelham. Quando você vê um cavalo acolhendo alguém, deitando ao lado, ou simplesmente se aproximando em silêncio… ele está traduzindo o que a alma está gritando e o humano nem sempre escuta. Essa paz que você sente do outro lado da tela é um campo de verdade sendo acessado.

Mundo Agro: Quantas pessoas você já atendeu?

Carol Mello: Mais de mil pessoas ao longo desses anos. Em vivências presenciais, atendimentos individuais, grupos terapêuticos, retiros, mentorias e cursos online. Cada uma com uma história, uma dor, uma busca. Cada uma tocada pela sabedoria da manada.

Mundo Agro: Qual é o maior desafio?

Carol Mello: O maior desafio, talvez, seja fazer as pessoas voltarem a sentir. Porque aprendemos a sobreviver na mente, na razão, na performance… e o cavalo nos convida ao corpo, ao coração, à presença. É simples, mas não é fácil. A maior resistência muitas vezes está em abrir o coração de novo.

Mundo Agro: A cura está dentro de nós. Eu acredito nisso. Mas é preciso de ajuda até nos encontrarmos, não?

Carol Mello: Sim. A cura sempre esteve dentro. Mas às vezes, estamos tão sobrecarregados de ruídos, crenças, traumas e dores ancestrais… que não conseguimos escutar o que já está aí. Os cavalos nos ajudam a silenciar, a lembrar, a confiar. E ter alguém — ou um cavalo — que segura a tua dor por um instante, até que você possa olhar pra ela com amor… isso muda tudo.

Carol Mello, psicóloga e mentora do Despertar Sistêmico assistido por cavalos Foto cedida: Carol Mello

Mundo Agro: Posso chamar de um tratamento? Custa caro? Como funciona?

Carol Mello: Eu costumo chamar de experiência. De vivência. Porque vai além da técnica — é um encontro com o que precisa ser visto. O investimento varia conforme o formato: temos vivências de um dia, retiros de fim de semana, mentorias online… E há sempre formas de facilitar o acesso, com condições justas. Porque eu acredito que quem sente o chamado, merece chegar.

Mundo Agro: Por quanto tempo os cavalos ficam nesse atendimento e por quantos dias? Como garantir o bem-estar animal depois?

Carol Mello: O bem-estar deles é sagrado pra mim. Os cavalos ficam soltos, escolhem participar. Não são forçados, não são montados, não são colocados em esforço. Respeito o tempo de cada um, os momentos de pausa e de afastamento. Após as vivências, eles recebem cuidados, têm tempo de descanso, alimentação balanceada, terapias complementares. E, acima de tudo, amor.

Mundo Agro: Cavalo, pra você, é?

Carol Mello: Cavalo, pra mim, é espelho de alma. É mestre silencioso. É presença que cura. Eles me ensinaram a viver com mais verdade, a ouvir sem palavras, a sentir sem invadir. Cavalo é um portal — que nos leva de volta pra casa.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp