Pôneis dobram participação na Expointer 2025 E o cavalo anglo-árabe retorna após 36 anos Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com 217 inscritos, pôneis mais que dobram presença em Esteio Foto cedida: Fernando Dias/Ascom Seapi

A Expointer 2025 será marcada por dois destaques no setor de equídeos. Os pôneis chegam em peso: são 217 animais inscritos, número que representa crescimento de 112,75% em relação ao ano passado, quando foram 102 exemplares.

O avanço consolida a raça como uma das mais expressivas da feira, atraindo criadores de estados como São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.

Entre os estreantes está Jonatan da Costa, do Haras Pôneis.com, de Rio do Sul (SC), que levará 12 animais, o máximo permitido por criador.

“A expectativa é muito grande, de participar desta enorme feira que é a Expointer e também de saber que teremos criadores de outros estados, o que vai permitir muitas trocas”, afirmou Jonatan.

‌



De São Paulo, o Haras São Pedro, de Caieiras, também se prepara para a estreia. O criador Luiz Roberto da Silva Júnior, presidente do Núcleo Paulista do Pônei Brasileiro, vem com 32 animais. “A gente valoriza estes eventos que agregam participação do público”, ressaltou Luiz.

Expointer 2025 marca o retorno do Anglo-Árabe às pistas de Esteio Foto cedida: Ana Cláudia Dondé

Além do crescimento dos pôneis, a feira celebra o retorno do cavalo anglo-árabe, ausente desde 1989.

‌



Serão quatro animais inscritos, entre eles Araçaí Rach, campeão nacional, apresentados pela criadora Ana Cláudia Silveira Netto Dondé, do Haras El Aduar, de Osório.

“Sempre fui apaixonada por essa raça. É uma raça tão completa como o árabe, mas também pode ser usada no hipismo clássico pela sua altura”, explicou Ana.

‌



No total, 1.033 equídeos de dez raças diferentes estão inscritos na Expointer 2025. O cavalo crioulo segue liderando em número, com 478 exemplares.

A feira começa dia 30 de agosto e vai até o dia 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, Rio Grande do Sul.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp