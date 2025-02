Programa de práticas sustentáveis no cultivo do cacau aumenta produtividade em 18% Fazendas participantes recebem consultoria técnica e gerencial mensalmente Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 27/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/01/2025 - 02h00 ) twitter

Fazenda de cacau Foto cedida - Nestlé Brasil

Um programa de sustentabilidade da cacauicultura brasileira, com mais de 6.000 produtores parceiros, pretende atingir a meta de 100% de cacau sustentável em 2025.

O projeto ‘Mais Inteligência, Mais Cacau’, criado pela Nestlé Brasil em parceria com a consultoria Labor Rural, tem como objetivo aumentar em 20% a produtividade e em 30% a rentabilidade dos produtores parceiros, no prazo de três anos.

Participam do grupo 24 fazendas localizadas no estado do Pará.

No primeiro ano agrícola (setembro de 2023 a agosto de 2024), a rentabilidade aumentou 44% e a produtividade cresceu 18%, alcançando 808 quilos de amêndoas por hectare, em comparação com os 12 meses anteriores ao início do projeto.

No início do trabalho nas fazendas participantes, 87% das áreas em produção utilizavam mudas híbridas, que são menos produtivas que as mudas clonais. Com a mudança na formação de novas áreas de plantio, o cenário é outro. Apenas 17% utilizam mudas híbridas.

“Essa mudança de perfil das propriedades é resultado da orientação técnica do projeto já absorvida pelos produtores. Isso comprova que conhecimento é a principal alavanca para desenvolver a cacauicultura, e destravar um enorme potencial de ganho de produtividade e rentabilidade”, disse Mota.

A expectativa é que os indicadores melhorem ainda mais até dezembro de 2025, quando o projeto chegará ao final.

“Este é mais um indício de que a cacauicultura tem um enorme potencial de crescimento, um dos maiores do agronegócio brasileiro, por se tratar de uma cadeia formada principalmente por pequenas e médias propriedades, com pouca capacidade de investimento e de gestão”, afirmou Mota, gerente de Agricultura de Cacau da Nestlé Brasil.

Fazenda de cacau Foto cedida - Nestlé Brasil

O projeto teve início em 2022 e atende 76 fazendas em várias regiões do país.

Os participantes recebem consultoria não só técnica do manejo do cacau mas também de gestão do negócio.

“Essa é uma das etapas mais importantes do projeto, porque, muitas vezes, desperta o lado gestor dos produtores. Eles passam a ter visibilidade do custo real de produção. Com o custo de produção detalhado, enxerga as atividades em que têm mais eficiência e as que precisam melhorar”, diz Mota.