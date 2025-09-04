Projeto Ekoa promove vivência ambiental no Parque Guarapiranga Alunos, pais e professores participam de trilha, visita ao Museu do Lixo e piquenique para fortalecer vínculo com a natureza Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 04/09/2025 - 14h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ekoa Criança e Natureza promove integração de famílias com o meio ambiente Foto cedida: Espaço Ekoa

A 4ª edição do Projeto Ekoa Criança e Natureza, iniciativa que busca aproximar as crianças do meio ambiente e fortalecer a educação ambiental a partir da convivência em espaços públicos, acontece neste sábado (6) no Parque Ecológico Guarapiranga, na zona sul de São Paulo

Alunos, pais e professores farão uma trilha até o Museu do Lixo, que expõe materiais retirados da represa, visita ao Viveiro de Plantas, de onde os participantes levarão mudas para cultivar na escola, além de um piquenique coletivo às margens da água.

Marcos Mourão, coordenador Espaço Ekoa Foto cedida: Espaço Ekoa

“O projeto Ekoa Criança e Natureza tem como objetivo integrar as crianças ao ambiente natural, promovendo a convivência familiar e apoiando a criação de uma educação inovadora e sustentável. Ao explorar parques públicos, muitos deles pouco conhecidos pelas famílias, ampliamos as oportunidades de lazer gratuito e de contato direto com a natureza”, explicou o coordenador Marcos Mourão.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp