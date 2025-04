Ram apresenta nova geração de picapes na Agrishow Marca reforça sua presença no campo e na cidade, com foco em motores potentes, conectividade e tecnologia de ponta Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 27/04/2025 - 14h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 14h00 ) twitter

Rampage Laramie 2.2 Turbo Diesel 200cv Foto: Arquivo pessoal

A Ram, marca da Stellantis, estará presente na Agrishow 2025, que acontece de 28 de abril a 2 de maio, em Ribeirão Preto (SP). Com forte tradição no agronegócio, a marca do carneiro montanhês também conquista admiradores além das porteiras.

Já escrevi sobre essa paixão aqui no Blog — confira no post

Uma infância em caminhonetes e a picape ideal para o campo e a cidade – Noticias R7

‌



Design robusto, força, capacidade, tecnologia e muito luxo definem a experiência de dirigir uma Ram. Mesmo nas estradas de terra, a condução é tão suave que você esquece que está em uma picape. A conectividade também é destaque com uma plataforma, que permite ao proprietário monitorar o veículo remotamente e acessar relatórios completos.

No estande exclusivo da marca na Agrishow, os visitantes conferem de perto toda a linha como a Rampage, que acaba de conquistar seu 25º troféu na imprensa especializada com o prêmio Melhor Revenda na categoria Picape Intermediária.

‌



Para a linha 2025, o destaque é a nova versão Big Horn, equipada com o novo motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv e 450 Nm de torque, que passa a ser a porta de entrada para o universo Ram.

Além disso, as versões Rebel, Laramie e R/T agora contam com o sistema de assistência à condução ADAS L2+ como item de série.

‌



Outros destaques incluem a Ram 1500, com motor Hurricane 6 3.0L Biturbo de 426 cv e 635 Nm de torque, e a Ram 3500 Heavy Duty, que impressiona com capacidade de carga de até 1.752 kg e força para rebocar mais de 9 toneladas. Essas aí eu ainda não levei para a estrada de terra, mas em breve conto tudo pra vocês.

