Ram fortalece presença no agronegócio com parceria com a DATAGRO e liderança em picapes no Brasil

Ram fortaleza presença no agronegócio com parceria com a DATAGRO e liderança em picapes no Brasil Marca cresce nas vendas, participa do GAFFFF 2025 e se consolida como referência em desempenho e luxo no campo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 04/06/2025 - 19h46 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h46 )

A Ram anunciou uma parceria com a DATAGRO, uma das principais organizadoras de conferências do agronegócio no mundo, além de oferecer consultoria agrícola independente.

A marca estará presente no GAFFFF 2025, reforçando sua presença no setor. O Global Agribusiness Festival começa amanhã e vai até sexta-feira no Allianz Parque, São Paulo.

Durante o evento, os visitantes poderão conferir de perto modelos como a Rampage — a primeira picape Ram desenvolvida fora dos Estados Unidos — e a robusta 3500, topo da linha Heavy Duty e atualmente a maior picape do Brasil.

“A Ram, por oferecer picapes extremamente capazes e, ao mesmo tempo, repletas de requinte e tecnologia, conquistou o universo do agronegócio. Para nós, portanto, a parceria com a DATAGRO é um caminho natural visando reforçar nossa conexão com um setor tão importante para a economia brasileira”, afirmou Juliano Machado, vice-presidente da Ram para a América do Sul.

A Stellantis apoia as expedições do blog Mundo Agro. Você conferiu aqui a nossa experiência com a Rampage Laramie.

Hoje, a Stellantis divulgou os dados de vendas referentes ao mês de maio. A Ram registrou crescimento de cerca de 10% no segmento de picapes compactas e médias em relação a abril, e de 26% na comparação com maio de 2024

A picape Rampage tem sido a grande responsável pelo avanço da marca. Em maio, ela se manteve no Top 5 das picapes compactas e médias mais vendidas do país e já ultrapassou 40 mil unidades emplacadas desde o lançamento.

A experiência de dirigir uma Ram, inclusive no campo, é surpreendente: conforto, robustez e luxo em perfeita harmonia.

Ram fortalece presença no agronegócio com parceria com a DATAGRO e liderança em picapes no Brasil Foto: Arquivo pessoal

No segmento de picapes grandes, ela segue dominando o mercado. Somente nos cinco primeiros meses de 2025, os modelos importados – 1500, 2500 e 3500 – ultrapassaram 2 mil unidades vendidas. Com isso, a marca detém uma participação de 68% no mercado de picapes grandes no país.

A 3500 é atualmente a picape grande mais vendida do Brasil, com 839 emplacamentos entre janeiro e maio. Na sequência, a nova 1500 aparece com 745 unidades vendidas no mesmo período.

Fique ligado no blog — em breve, mais modelos que se destacam no campo e na cidade.

