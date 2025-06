Ram revela nova 3500 A Ram escolheu o Festival Interlagos – Edição Carros, em São Paulo, para a primeira aparição pública da nova Ram 3500, que estreia com visual renovado e motorização ainda mais potente Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 11/06/2025 - 14h00 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ram revela nova 3500 2025 no Festival Interlagos com motor mais potente da categoria Foto cedida: Ram

E eu que pensei que a novidade fosse apenas a nova 1500...Mas não. A Ram veio com tudo.

A nova picape Ram 3500, na versão Laramie Night Edition, impressiona com o motor Cummins® 6.7 Turbodiesel High-Output, que entrega 436 cv e 1.458 Nm de torque, sendo capaz de rebocar mais de nove toneladas.

O acabamento em preto brilhante, aliado à ausência de cromados, chama atenção — assim como a carroceria com pintura perolizada escura. A nova linha traz ainda itens como faróis e lanternas full-LED redesenhados, painel digital de 12,3″ e uma central multimídia vertical de 14,5 polegadas, a maior do segmento.

‌



Ram revela nova 3500 2025 no Festival Interlagos com motor mais potente da categoria Foto cedida: Ram

O evento vai até o próximo domingo, 15 de junho, no autódromo de Interlagos.As primeiras unidades da nova Ram Heavy Duty 2025, que inclui também a Ram 2500, chegam ao mercado em setembro.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp