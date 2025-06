São Paulo reafirma sua liderança na cadeia produtiva da carne bovina Com certificação internacional, inovação tecnológica e políticas públicas Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 19/06/2025 - 11h13 (Atualizado em 19/06/2025 - 11h13 ) twitter

O Mundo Agro abre de novo a porteira para Guilherme Piai, Secretário de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo, presidente do Conseagri (Conselho de Secretários de Agricultura) e produtor rural.

Guilherme Piai, Secretário de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo, presidente do Conseagri (Conselho de Secretários de Agricultura) e produtor rural Foto cedida: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo

“O NOVO MOMENTO DA PECUÁRIA PAULISTA”

‌



Trabalhamos para ter a carne bovina brasileira nos cardápios do mundo todo

A pecuária paulista e brasileira chega a um novo patamar. Conquistas de mais de três décadas construídas pelo setor finalmente foram alcançadas. Estas medalhas chegam nesta semana quando, pelo segundo ano consecutivo, depois de um intervalo de dez anos, São Paulo sedia a Feicorte – Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne - , a maior feira da América Latina dedicada à genética, rastreabilidade, tecnologia da carne e mercados.

‌



A primeira e maior das vitórias é coletiva de todos os pecuaristas do país: o certificado de reconhecimento do Brasil como livre de aftosa sem vacinação, recebido no último dia 29 de maio na França. Ninguém é dono desta conquista sozinho. Sair na foto todos querem, mas o vitorioso mesmo foi quem sempre trabalhou pela sanidade (vacinou seu gado por décadas) e lutou pelos ganhos econômicos deste novo status: ninguém mais do que o nosso pecuarista e a nossa indústria da carne.

São Paulo lidera as exportações de carne bovina no país. Este setor representa quase 83% das vendas de carne do agro paulista para o exterior. Rendeu R$ 1,5 bilhão somente nos primeiros quatro meses do ano. Agora, vivemos um novo momento com o status conquistado.

‌



Mas não é só isso. Durante a Feicorte, o governador Tarcísio de Freitas, atento à demandas históricas, regulamentou o Fundo Indenizatório da Pecuária Paulista ( Fundesa), que permite proteção e ressarcimento aos prejuízos para os produtores diante de crise sanitária. Lançou também um crédito de R$ 150 mil por produtor para financiar a atividade pecuária. Numa parceria inédita do governo com a Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), um sistema inovador de rastreabilidade no transporte de animais a ser desenvolvido pela Fundepag (Fundação para Desenvolvimento da Agropecuária) será implementado . A iniciativa utilizará dados das Guias de Trânsito Animal (GTA) em conjunto com o Endereçamento Rural Digital (ERD), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. O sistema permitirá mapear com precisão os deslocamentos dos animais, cruzando essas informações com a localização georreferenciada das propriedades rurais.

É tudo que o setor pecuário necessita para conquistar de vez o mercado mundial de carne bovina, onde o nosso país já é protagonista. O avanço de São Paulo é o avanço do Brasil. Portanto, inovar, incorporar novas tecnologias, parceria com a iniciativa privada são políticas que nos norteiam sob o comando do governador Tarcísio.

A nossa Feicorte já respira os novos momentos da pecuária paulista e brasileira, ela dobrou de tamanho de um ano para outro. Hoje, qualquer visitante pode degustar um churrasco com carne de 14 raças diferentes nos estandes da Feira. Mais do que isso, queremos essa mesma carne na mesa dos brasileiros e nos cardápios do mundo todo."

