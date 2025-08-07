Se tem comida boa, pode ter certeza de que eu estarei por lá Rancho da Picanha, há mais de 20 anos reunindo famílias com carinho, bom humor e comida de verdade Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 07/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 04h37 ) twitter

Porção mista do Rancho Foto: Arquivo pessoal

Se tem comida boa, pode ter certeza de que eu estarei por lá. Do campo para a mesa, com muito afeto no preparo e a atenção especial de quem nos atende, como no Rancho da Picanha, em Itu.

E é bom chegar cedo. Nos finais de semana, o lugar lota. Famílias, casais e motociclistas aproveitam o passeio para saborear carnes e petiscos deliciosos.

Thiago é o nosso garçom. Sim, sempre que chegamos, já o procuramos pela mesa. Ele já sabe exatamente o que vamos pedir: o ponto da carne, se queremos mais torresmo ou mandioca... e por aí vai.

Thiago, o nosso garçom no Rancho da Picanha, em Itu, SP Foto: Arquivo pessoal

É como se sentir em casa. O ambiente é muito agradável. A toalha xadrez, a decoração, o silêncio da estrada, a salada fresquinha — tudo contribui para essa experiência única.

‌



Tem o famoso aperitivo de coco e maracujá, servido como cortesia na entrada, e uma galeria de adesivos de grupos de motociclistas que fazem questão de deixar seu registro por lá.

Eu e minha família frequentamos o local há mais de 20 anos (o Rancho já tem 28). É um legado de mãe para filho. Sim, quando meu filho quer comer uma costela, logo pergunta: “Bora para o Rancho da Picanha, mãe?”

‌



Um final de semana qualquer com a minha família no Rancho da Picanha Foto: Arquivo pessoal

A costela só é servida aos finais de semana. Mas se você quiser saborear uma picanha suculenta, no ponto certo, com arroz carreteiro e feijão-tropeiro... já sabe aonde ir, né? E o cardápio é completo: tem peixe, frango e outras delícias.

Costela de boi do Rancho da Picanha Foto: Arquivo pessoal

“O patrão hoje vai querer aquela caipirinha?”, pergunta o Thiago, já emendando uma piada ou um “causo”.

‌



Sempre com a orientação precisa: se pedimos mais pratos, ele já avisa: “Patroa, metade da porção é suficiente para a família.”

Se é aniversário, vem a sobremesa da casa: bananada (receita secreta da família), doce de abóbora... e por aí vai. Prepare-se: ali, dieta não entra — mas quem está, come bem também.

Cortes de primeira. Fogo no ponto certo. Amor em tudo o que fazem. E, principalmente, um jeito único e especial de cada um na arte de atender à mesa.

Valeu por mais um passeio com a Hilux SRX Plus — conforto sem igual e um almoço pra lá de especial.

