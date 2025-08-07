Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Se tem comida boa, pode ter certeza de que eu estarei por lá

Rancho da Picanha, há mais de 20 anos reunindo famílias com carinho, bom humor e comida de verdade

Mundo Agro|Fabi Gennarini

Porção mista do Rancho Foto: Arquivo pessoal

Se tem comida boa, pode ter certeza de que eu estarei por lá. Do campo para a mesa, com muito afeto no preparo e a atenção especial de quem nos atende, como no Rancho da Picanha, em Itu.

E é bom chegar cedo. Nos finais de semana, o lugar lota. Famílias, casais e motociclistas aproveitam o passeio para saborear carnes e petiscos deliciosos.

RESUMO DA NOTÍCIA
  • Rancho da Picanha, em Itu, é um restaurante tradicional que atende famílias há mais de 20 anos.
  • O local é conhecido por sua comida de qualidade, especialmente carnes, e um ambiente acolhedor.
  • Thiago, o garçom, proporciona um atendimento personalizado e atencioso, tornando a experiência única.
  • Além das delícias gastronômicas, o Rancho oferece um espaço para motociclistas e conta com sobremesas especiais em datas comemorativas.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Thiago é o nosso garçom. Sim, sempre que chegamos, já o procuramos pela mesa. Ele já sabe exatamente o que vamos pedir: o ponto da carne, se queremos mais torresmo ou mandioca... e por aí vai.

Thiago, o nosso garçom no Rancho da Picanha, em Itu, SP Foto: Arquivo pessoal

É como se sentir em casa. O ambiente é muito agradável. A toalha xadrez, a decoração, o silêncio da estrada, a salada fresquinha — tudo contribui para essa experiência única.


Tem o famoso aperitivo de coco e maracujá, servido como cortesia na entrada, e uma galeria de adesivos de grupos de motociclistas que fazem questão de deixar seu registro por lá.

Eu e minha família frequentamos o local há mais de 20 anos (o Rancho já tem 28). É um legado de mãe para filho. Sim, quando meu filho quer comer uma costela, logo pergunta: “Bora para o Rancho da Picanha, mãe?”


Um final de semana qualquer com a minha família no Rancho da Picanha Foto: Arquivo pessoal

A costela só é servida aos finais de semana. Mas se você quiser saborear uma picanha suculenta, no ponto certo, com arroz carreteiro e feijão-tropeiro... já sabe aonde ir, né? E o cardápio é completo: tem peixe, frango e outras delícias.

Costela de boi do Rancho da Picanha Foto: Arquivo pessoal

“O patrão hoje vai querer aquela caipirinha?”, pergunta o Thiago, já emendando uma piada ou um “causo”.


Sempre com a orientação precisa: se pedimos mais pratos, ele já avisa: “Patroa, metade da porção é suficiente para a família.”

Se é aniversário, vem a sobremesa da casa: bananada (receita secreta da família), doce de abóbora... e por aí vai. Prepare-se: ali, dieta não entra — mas quem está, come bem também.

Cortes de primeira. Fogo no ponto certo. Amor em tudo o que fazem. E, principalmente, um jeito único e especial de cada um na arte de atender à mesa.

Valeu por mais um passeio com a Hilux SRX Plus — conforto sem igual e um almoço pra lá de especial.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.