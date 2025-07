SP amplia acesso ao crédito rural com juros reduzidos para irrigação e maquinário agrícola Parcerias entre o Governo do Estado, a Desenvolve SP e o FEAP oferecem financiamento de até R$ 5 milhões com taxas a partir de 4,81% ao ano Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 04/07/2025 - 16h43 (Atualizado em 04/07/2025 - 16h43 ) twitter

Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e produtor rural Foto Cedida: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

Em meio às incertezas econômicas e à preocupação do setor com o encarecimento do crédito, o Governo do Estado de São Paulo lançou novas linhas de financiamento para produtores rurais, com juros reduzidos e foco na modernização agrícola.

“Nosso objetivo é oferecer ao produtor paulista cada vez mais acesso a condições que realmente melhorem a produtividade no campo. As linhas de crédito que estamos viabilizando são um instrumento poderoso para que nossos produtores possam investir e expandir seus negócios. Cada vez mais estamos garantindo as melhores condições de crédito para o agro paulista”, ressaltou o Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai.

Através da Desenvolve SP, agência de fomento estadual, e com o apoio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), os financiamentos podem chegar a até R$ 5 milhões, com prazos de até 60 meses e carência de 18 meses.

“Nosso objetivo é garantir que o produtor rural paulista tenha acesso a condições de financiamento que realmente façam a diferença em seu dia a dia, permitindo investimentos em tecnologia, inovação e aquisição de maquinário”, afirmou Ricardo Brito, diretor-presidente da Desenvolve SP

‌



A principal novidade é a linha Irriga+, criada para fomentar investimentos em sistemas de irrigação, com taxas finais entre 4,81% e 9,87% ao ano, viabilizadas por meio da equalização de juros pelo FEAP.

“Os efeitos das mudanças climáticas estão cada vez mais fortes e São Paulo passou por uma seca muito forte. Mas quem tem sua lavoura irrigada, tem sua produção garantida. Irrigação é prosperidade, é segurança de produção. A linha Irriga+ possibilita que o produtor paulista faça os investimentos necessários para garantir e aumentar sua produtividade”, destacou o secretário de Agricultura, Guilherme Piai.

‌



A iniciativa surge após o estado registrar, em 2024, a pior seca desde 1982, conforme o CEMADEN, reforçando a necessidade de soluções para garantir a segurança hídrica e a produtividade no campo.

