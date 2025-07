Startup gaúcha conecta produtores do RS a chefs e restaurantes em todo o Brasil É mais uma inovação no agro que valoriza o trabalho do produtor Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 03/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Produtos do "Produtores Gaúchos Unidos" Foto: Arquivo pessoal

Eu estava sentada na recepção de um hotel em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, aguardando o transfer para um evento, quando uma mulher passou por mim e chamou minha atenção. Assim que nos olhamos, houve uma identificação imediata — mas não trocamos uma palavra.

Mais tarde, ao chegar à sede da FarmConnection, quem eu encontro? A mesma mulher.

Dizem que mulheres fortes, empreendedoras e guerreiras não se encontram por acaso. O nome dela é Aline Barilli Alves — jornalista, empresária e visionária.

Ela criou um movimento para ajudar produtores rurais durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. Hoje, essa iniciativa evoluiu e se transformou em uma startup de sucesso.

‌



Muito prazer: Produtores Gaúchos Unidos.

Foi uma honra conhecer essa história brilhante — e também alguns de vocês — em Passo Fundo.

‌



Alguns dos produtos do "Produtores Gaúchos Unidos" Foto: Arquivo pessoal

A porteira está aberta para que os leitores do Mundo Agro conheçam, a partir de agora, mais sobre a Aline Barilli Alves. E vem muita coisa bacana por aí nos próximos dias.

‌



Aline Barilli Alves, idealizadora do Produtores Gaúchos Unidos Foto: Arquivo pessoal

Mundo Agro: Como começou a história da Produtores Gaúchos Unidos?

Aline Barilli Alves: Tudo começou quando o Bernardo Barbosa Ibargoyen — meu marido, que é consultor, fundador da PMP e produtor de carne de cordeiro — me avisou que os estoques estavam cheios, porque bares e restaurantes tinham fechado por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. Alguns amigos de São Paulo e Recife queriam ajudar de alguma forma. Foi aí que eu parei, respirei e pensei: vamos criar um site para vender não só o cordeiro, mas também azeite, queijo, mel — tudo vindo direto dos produtores — para bares e restaurantes de todo o Brasil. Assim nasceu o produtoresgauchosunidos.com, que cadastrava produtores e organizava uma lista para facilitar as vendas.

Mundo Agro: Quem começou a se interessar por essa lista de produtores?

Aline Barilli Alves: Muitos nomes da alta gastronomia, como Alex Atala e Helena Rizzo. Eles quiseram acessar a lista para apoiar e usar os produtos em seus eventos. A gente percebeu que a gastronomia tem uma vontade enorme de “garimpar”, de saber quem está por trás de cada ingrediente. Há muitas pesquisas sobre comportamento de consumo mostrando que o novo consumidor quer saber o que está comendo e de onde vem. Não é mais só sobre volume — é sobre qualidade, procedência, origem. E a gente percebeu que esses produtores, tão valiosos, não tinham voz nem reconhecimento.

Mundo Agro: Como a gastronomia reagiu ao entrar em contato com esses produtores?

Aline Barilli Alves: Demonstrou um enorme interesse. Os chefs e restaurantes valorizam cada vez mais a qualidade, a sustentabilidade e a história por trás dos alimentos. Isso fortaleceu a conexão e deu ainda mais sentido ao nosso propósito.

Mundo Agro: O que mudou ao longo do tempo no movimento?

Aline Barilli Alves: O que começou como uma iniciativa emergencial e informal se transformou em uma startup estruturada, com tecnologia voltada a facilitar o contato entre produtores e compradores — especialmente do setor de bares e restaurantes.

Mundo Agro: Qual o principal diferencial dessa iniciativa?

Aline Barilli Alves: O relacionamento próximo e a valorização dos pequenos e médios produtores locais. Aqui não há competição negativa — há colaboração, respeito às diferenças e valorização das qualidades únicas de cada produtor.

Mundo Agro: Que oportunidade de mercado vocês identificaram?

Aline Barilli Alves: A valorização da cadeia curta, ou seja, o consumo de produtos locais, reduzindo a dependência de importações e de grandes centros distribuidores. Isso fortalece a economia regional e garante frescor e rastreabilidade ao consumidor final.

Mundo Agro: Qual foi o papel dos eventos gastronômicos nesse processo?

Aline Barilli Alves: Eles foram fundamentais. Mostraram o sabor e a qualidade dos produtos locais na prática, no prato. Isso fortaleceu o vínculo entre chefs e produtores e provou que o Brasil tem um território riquíssimo em sabores e histórias que merecem destaque.

Mundo Agro: O que motiva você — e todos que estão por trás da Produtores Gaúchos Unidos?

Aline Barilli Alves: O propósito. Contar histórias reais, ajudar quem produz com amor, valorizar o que é local e promover alimentos de qualidade, com identidade. Tudo isso com muito trabalho, afeto e perseverança.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp