Sustentabilidade ganha espaço na 70ª Festa do Peão de Barretos Da energia solar à educação ambiental, o evento preserva a cultura tropeira com ações sustentáveis e sociais Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 17/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 02h00 )

Energia solar e educação ambiental e social no Parque do Peão em Barretos Foto cedida: Alisson Demetrio

A maior festa sertaneja da América Latina chega à sua 70ª edição unindo tradição e inovação. A Festa do Peão Boiadeiro de Barretos acontece de 21 a 31 de agosto e vem ampliando seus projetos sustentáveis, como o uso de energia solar, mobilidade elétrica, reciclagem e educação ambiental no Rancho do Peãozinho.

As ações reforçam o compromisso dos organizadores com o futuro, mostrando que cultura, agro e sustentabilidade podem andar juntos.

Confira abaixo meu bate-papo com Jeronimo Muzeti, presidente de Os Independentes.

‌



Jeronimo Muzeti, presidente de Os Independentes Foto: Arquivo pessoal

Mundo Agro: Quais ações sustentáveis a organização do evento está implementando para minimizar o impacto ambiental da festa?

‌



Jeronimo Muzeti: O Universo Bem me Quer é um projeto que promove sustentabilidade e inclusão social na Festa do Peão de Barretos. Com a preocupação com o descarte correto dos resíduos gerados nos 11 dias do evento, o Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH), por meio do projeto Universo Bem me Quer e em parceria com Os Independentes, Encom e Cervejaria Ambev, realiza a gestão de resíduos sólidos para garantir a correta destinação dos materiais recicláveis no evento. Em 2024, foram recolhidas 17,9 toneladas apenas de alumínio (latas de bebidas) e outras 1,5 toneladas de garrafas PET.

Além de atuar na frente da sustentabilidade, o projeto Universo Bem me Quer também promoveu a inclusão social dos agentes ambientais, com o intuito de reconhecer e valorizar o trabalho deles.

‌



– Crianças aprendem sobre sustentabilidade no Rancho do Peãozinho: voltado para ensinamentos sobre a proteção do meio ambiente, alunos de escolas públicas e particulares e visitantes estão aprendendo como funciona um circuito de agricultura familiar e temas referentes à sustentabilidade, por meio de maquetes expostas dentro do espaço. O local é coordenado pelo Instituto Federal do Estado de São Paulo (IFSP) e conta com a parceria da Coopercitrus, Tereos, Concessionária Tebe, entre outros parceiros.

Além de uma fazenda, a organização da área montou representações de horta orgânica, nascente de rio, trabalho da hidrelétrica, mata ciliar, silagem, cooperativa, armazenamento, ordenha, entre outros assuntos envolvidos no sistema de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta (ILPF). Outro destaque é o apiário, com abelhas nativas sem ferrão. Espécies como Jataí e Mirim Droryane estão armazenadas para produção de mel.

– Equipe de ronda do Parque do Peão utiliza motos elétricas e reforça compromisso com a sustentabilidade: parceria entre Os Independentes e a Ecopower otimiza o uso de motos elétricas na ronda diária, reduzindo a emissão de carbono em prol da sustentabilidade e inovação no Parque do Peão.

– Energia solar e energia limpa no Parque do Peão: a usina fotovoltaica ocupa uma área de 10,5 mil metros quadrados, onde foram instaladas 2.908 placas que tornarão o complexo autossustentável, utilizando apenas energia solar. Com a usina funcionando totalmente, o Parque deixará de emitir para o meio ambiente mais de 100 toneladas de CO₂ por ano. A implantação é fruto de uma parceria entre a Associação Os Independentes e as empresas do grupo CPFL Energia, CPFL Soluções e ENVO, para a montagem de uma usina com potência instalada de 986 kWp de energia solar — mais do que o suficiente para abastecer toda a necessidade do Parque.

Para se ter uma ideia, essa capacidade poderia abastecer aproximadamente 640 residências com consumo mensal de 200 kWh.

Em mais um passo importante rumo à autossuficiência energética e à preservação ambiental, a Associação Os Independentes firmou um novo contrato com a EcoPower, empresa especializada em soluções de energia, para 2025. O novo projeto contempla a instalação de um banco de baterias de última geração, que permitirá o armazenamento de energia solar e seu uso inteligente nos horários de maior consumo e valor de tarifa — conhecidos como “horário de ponta”.

A iniciativa segue as diretrizes da 4ª Onda do Solar, que aposta na otimização da energia gerada como forma de reduzir custos operacionais e garantir mais estabilidade à rede elétrica local.

Além da ampliação da usina solar, a associação também investe na mobilidade sustentável, promovendo a renovação de sua frota de motos com modelos 100% elétricos da marca Horwin, empresa do grupo EcoPower. A substituição dos veículos a combustão pelas motos elétricas reforça a redução da pegada de carbono do Parque do Peão, símbolo do tradicionalismo e da inovação em Barretos.

Mundo Agro: Como a Festa do Peão de Barretos promove a conscientização sobre a importância da agricultura sustentável para o público?

Jeronimo Muzeti: A Festa do Peão de Barretos trabalha a sustentabilidade junto com seus parceiros como um todo. Ao incentivar consumo responsável, gerar a própria energia, promover programas humanizados, trabalhar ativamente a reciclagem e, principalmente, fazer do Rancho do Peãozinho um ponto de informação e um epicentro para ensinar e motivar as crianças a entenderem melhor sobre sustentabilidade e iniciativas sociais e ambientais que fazem a diferença. Outro ponto também é promover a aproximação destas crianças com a realidade das fazendas, da criação de animais e da origem do alimento na mesa do Brasil e do mundo a partir do agro nacional.

