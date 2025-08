Uma placa de cabritos e muita história para contar no interior de São Paulo Na zona rural de Itu, uma placa chama a atenção, mas é o encontro com Moizés, a mula Princesinha e os cabritos que revelam as histórias do interior Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 02/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma placa e várias histórias para contar em Itu, no interior de São Paulo Arquivo pessoal

Se tem uma coisa que eu sei fazer é encontrar novas histórias e descobrir os encantos desse interiorzão.

Nas estradas de terra da região de Itu, no interior de São Paulo, uma placa sempre me chama a atenção: “Vendo cabritos e carneiros”, seguida de um número de telefone. Toda vez que passo por ali, parece que ela me dá um sinal.

RESUMO DA NOTÍCIA Placa em Itu oferece cabritos e carneiros chama a atenção de visitantes.

Moizés, dono da cocheira, compartilha histórias sobre seus animais e a famosa coxinha da Rose.

A venda de áreas rurais está aquecida, com demanda crescente por criações caseiras.

Visita ao local proporciona momentos de paz e contato com a vida no campo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Cocheira do Moizés, em Itu, SP Foto cedida: Cocheira do Moizés

Outro dia, conversando com algumas pessoas, alguém comentou sobre uma coxinha deliciosa feita em uma cocheira da cidade.

E não é que a tal placa dos cabritos e carneiros ficava exatamente no mesmo lugar da tão famosa coxinha?

‌



Era um sábado, fim de tarde. Lá fomos nós, na Hilux Toyota SW4 SRX, pela estrada de terra adentro — claro.

A expedição desta vez foi com a Hilux SW4 SRX Foto: Arquivo pessoal

O portão estava fechado, mas nada que um “Ôhh de casa, boa tarrdddee!” não resolvesse. Quem aparece sorrindo é Moizés, o dono da cocheira e autor da tal placa.

‌



“É aqui que se vende cabritos, carneiros e tem uma coxinha famosa?”, perguntei. “É sim”, respondeu.

Moizés Pereira, 57 anos, é corretor de áreas rurais, dono de uma agência de publicidade, criador de carneiros e cabritos — e ainda administra a cocheira, onde aluga baias para quem quiser deixar seus cavalos na propriedade.

‌



Moizés e um dos animais que ficam nas baias da cocheira Foto: Arquivo pessoal

Conheci alguns dos animais e me encantei especialmente com as mulas. Sim, Moizés tem uma mula avaliada em R$ 50 mil — e ele nem pensa em vender.

“Essa é uma mulinha novinha, a Princesa. Tem um ano e sete meses. Antes mesmo de mamar, eu já conversava com ela”, contou Moizés.

Em uma das baias, encontrei uma potrinha neta do Fator da Cavarú-Retã, um dos principais garanhões da raça Mangalarga Marchador, frequentemente citado entre os melhores reprodutores do país. E não para por aí — em outra baia, mais um animal com a genética do famoso cavalo.

As vendas de áreas rurais, segundo ele, estão aquecidas: “O mercado está bom. O pessoal está querendo cair pra roça.”

Mas o que eu queria mesmo saber era sobre a venda de carneiros e cabritos. “Os dois vendem bem. Se levar vivo, eu cobro R$ 20 o quilo. Tem gente que compra uma chácara, tipo meu vizinho aqui — ele comprou um sítio, levou duas leitoas, 26 galinhas e 10 carneiros e começou a criação dele”, explicou.

O passeio pela cocheira é uma festa: tem galos, galinhas, pintinhos, cães e gatos caminhando e brincando comigo.

Me senti em casa. Em paz. Perguntei a Moizés como é viver ali. “Se você viver aqui, você nem leva dinheiro”, sorriu.

“Mas e a famosa coxinha, Moizés?”, perguntei. “A coxinha é da Rose. Ela aluga aquela parte da propriedade ali. Todo mundo comenta sobre o salgado dela”, comentou.

Mas antes de ir até lá saborear o quitute, fiz uma pausa para dar uma volta numa égua pra lá de especial. E você vai conferir essas duas histórias do interior aqui no Mundo Agro.

Ah, e ainda levei três cocos direto do pé para saborear — presente da roça que completa qualquer visita.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp