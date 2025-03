USP desenvolve fertilizante nitrogenado que aumenta a produtividade e melhora o cultivo Pesquisadores buscam por soluções inovadoras e sustentáveis para garantir alimentos, rações e biocombustíveis Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 02/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pesquisadores desenvolvem fertilizantes que aumentam produtividade Foto cedida : Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) desenvolveram a patente Fertilizante Nitrogenado Multinutriente de Eficiência Aumentada, que promete reduzir significativamente as perdas de nutrientes no solo e melhorar o rendimento das lavouras.

“A ureia é o fertilizante nitrogenado mais popular para o fornecimento de nitrogênio às plantas. Entretanto, quando aplicada sobre a superfície do solo, a ureia pode ser hidrolisada pela enzima urease e perdida por volatilização de amônia, causando prejuízos econômicos para os agricultores e contaminação de ecossistemas aquáticos e terrestres”, explicou Bruno Cassim, doutorando pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP e um dos responsáveis pela patente.

Para resolver a questão da volatilização, a equipe de pesquisadores combinou a ureia com micronutrientes e um estabilizador.

“Com a adição do NBPT e micronutrientes, em macro ou nanoescala, nos grânulos de ureia, conseguimos diminuir as emissões gasosas de nitrogênio e aumentar a disponibilidade de nutrientes para as plantas”, explicou Cassim.

‌



O fertilizante pode ser utilizado tanto no momento da semeadura quanto na adubação de cobertura. Ainda em fase de testes e desenvolvimento, o produto tem gerado expectativas promissoras.

“Estamos confiantes de que esse fertilizante multinutriente de eficiência aumentada pode melhorar a produtividade e a qualidade dos cultivos, especialmente em um cenário onde a deficiência de micronutrientes tem se tornado cada vez mais comum”, concluiu Cassim.