Polícia Civil prende três pessoas suspeitas de usar perfis falsos para desviar dinheiro de doações ao RS

Polícia Civil deflagra a Operação Dilúvio Moral (Divulgação/Polícia Civil do RS)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou nesta quarta-feira (15) a Operação Dilúvio Moral, com o objetivo cumprir três mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão contra uma organização criminosa que simulava contas oficiais do governo para receber doações destinadas às vítimas da tragédia no estado.

A operação aconteceu na cidade de Santo André, na Grande São Paulo, e contou com o suporte operacional da Polícia Civil paulista.

Os suspeitos, dois homens e uma mulher, além de um menor de idade, criaram perfis falsos em redes sociais, posando como representantes oficiais do estado do Rio Grande do Sul. Eles lançaram uma campanha para arrecadar doações, utilizando chaves Pix de pessoas físicas. A fraude começou nos primeiros dias das enchentes no estado.

De acordo com a polícia, os suspeitos, com idades entre 17 e 45 anos, têm antecedentes criminais por roubo, porte ilegal de arma de fogo, furto e tráfico de entorpecentes. Eles foram levados ao distrito policial para formalização das prisões.

