Empresa alvo da PF fazia manutenção na Penitenciária Federal de Mossoró e fornece serviço para a própria PF A empresa R7 Facilities tem dezenas de contratos com o governo federal Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 11/02/2025 - 09h12 (Atualizado em 11/02/2025 - 09h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação da PF cumpre 26 mandados de busca no DF para desarticular grupo criminoso Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal e da CGU (Controladoria Geral da União), bateu à porta, na manhã desta terça-feira (11), da R7 Facilities, empresa que fornece serviço terceirizado em diversos setores. Estão sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão no DF por supostas fraudes em dezenas de licitações com o governo federal.

Segundo as investigações, a empresa se beneficiaria de isenções fiscais utilizando documentos falsos. De acordo com a PF, para obter esses benefícios financeiros, a empresa estava em nome de laranjas.

As investigações tiveram início em abril de 2024, quando os contratos de manutenção firmados na penitenciária Federal de Mossoró foram revistos após a fuga de dois detentos. Foi a primeira fuga no sistema penitenciário federal, considerado o mais seguro do país.

O grupo investigado possui dezenas de contratos vigentes com a administração pública, incluindo um contrato com a própria Polícia Federal.

‌



A empresa fornece hoje 119 funcionários terceirizados para a PF. São funcionários que prestam serviços administrativos em diversos setores. Pelo último contrato, firmado em 2024, a instituição paga R$ 757.143,24 por mês à R7 Facilities.

Procurada pelo blog, a empresa ainda não se manifestou.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.