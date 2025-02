Justiça do Amazonas manda prender dama do tráfico Luciane Barbosa Farias foi condenada a 10 anos de prisão; ela ficou conhecida após tirar fotos com autoridades da segurança Pública em Brasília em 2023 Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 29/01/2025 - 20h52 (Atualizado em 29/01/2025 - 21h10 ) twitter

Luciane aparece (de terno branco) ao lado do Secretário Nacional de Políticas Penais Reprodução/Instagram @luhfariasoficial

A esposa de Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas, um dos líderes da facção criminosa CV (Comando Vermelho) no Amazonas, Luciane Barbosa Farias já respondia pelos crimes de associação para tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, quando se reuniu com autoridades da Segurança Pública, dentro do Ministério da Justiça, em Brasília, em meados de 2023.

A dama do tráfico do Amazonas atuava como representante de uma associação de mulheres de detentos em busca de melhores condições dentro dos presídios enquanto respondia em liberdade.

Na ocasião, o Ministério da Justiça chegou a mudar regras de acesso ao prédio, pedindo antecipação de dados de participantes de reuniões com autoridades nas instalações do edifício. Segundo a pasta, Luciane entrou no Palácio da Justiça acompanhada de uma parlamentar e por isso não teve os dados antecipadamente verificados.

Nesta quarta (29), o TJAM (Tribunal de Justiça do Amazonas) determinou a prisão de Luciane por terem se esgotado todas as possibilidades de recurso.

Mandado de prisão da dama do tráfico

