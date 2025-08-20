Malafaia é abordado pela PF na porta do avião ao chegar de Portugal com a esposa Ele teve um mandado de busca e apreensão expedido pelo STF (Supremo Tribunal Federal); ação faz parte de inquérito contra Eduardo Bolsonaro Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 20/08/2025 - 20h15 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h21 ) twitter

Pastor Silas Malafaia RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03.08.2025

O pastor Silas Malafaia estava apenas com a esposa em voo de volta de Portugal, quando foi abordado pela Polícia Federal, nesta quarta-feira (20). Ele teve um mandado de busca e apreensão expedido pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Por volta de 19h20, ao sair pela porta do avião, ele foi recebido por um agente da Polícia Federal.

A equipe fez uma abordagem discreta para evitar a percepção dos demais passageiros do voo, para que ninguém fizesse imagens, e preservando o alvo.

Ele foi levado para a delegacia especial da PF no aeroporto. A busca pessoal e a apreensão de um único celular já foi feita e a oitiva será conduzida por delegados especializados da inteligência da superintendência da PF do Rio.

A investigação faz parte do inquérito que apura a conduta do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal, abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

