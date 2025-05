Mulher do Comando Vermelho que planejava ataques a autoridades estudava para se infiltrar na PF Presa em Brasília, ela planejava ataques a autoridades paraenses, com homem detido em Manaus, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 22/05/2025 - 18h42 (Atualizado em 22/05/2025 - 18h42 ) twitter

Operação Covil, que prendeu dos integrantes de facção Divulgação/Polícia Federal

Dois integrantes da facção criminosa Comando Vermelho foram presos nesta quinta-feira (22) pela Operação Covil, da Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), do Pará. Segundo investigadores, os alvos eram responsáveis pelo planejamento e execução de atentados contra a vida de agentes da segurança pública do estado do Pará.

A investigação começou com informação de inteligência e foi realizada com a integração das forças policias civis, federal, militar e penitenciária.

Os dois investigados seriam “idealizadores de missões da facção”, segundo a investigação.

Segundo fontes, a investigada participava de um grupo de estudos para se infiltrar nos quadros da polícia federal por meio de concurso público. Durante a prisão, ela teria confessado a intenção de realizar o concurso. Na casa onde ela foi presa, em Sobradinho (DF), foram apreendidos diversos materiais, inclusive de estudo para as provas da polícia.

‌



As investigações também apontam que a mulher também tinha funções de administradora geral, orientadora geral e de tesouraria do grupo criminoso no município de São João da Boa Vista (SP).

Já o homem preso em Manaus (AM) articulava a compra e remessa de entorpecentes para serem distribuídos no Pará.

‌



