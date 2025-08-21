PF começa a construir celas na superintendência em Brasília, mas se for para regime fechado, destino de Bolsonaro ainda será definido Obras começaram na superintendência, mas fontes da PF dizem que o ideal seria que ele fosse para instalação militar Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 21/08/2025 - 18h02 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h11 ) twitter

Fachada do prédio da Superintendência da Polícia Federal em Brasília Divulgação/PF

Um carregamento de cimento chegou na manhã desta quinta-feira (21) à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Nos bastidores, fontes da instituição dizem que é material para a construção de novas celas.

Atualmente, o que existe no prédio são apenas duas celas de passagem, que servem para abrigar presos que aguardam a transferência para o sistema penitenciário. Normalmente são prisões que não passam de um dia.

As celas são pequenas e contam apenas com cama e um vaso sanitário. Não tem nem mesmo chuveiro. Mas, para além da estrutura física, federais, sob anonimato, afirmam que “não é competência da Polícia Federal cuidar de preso”.

Presos famosos e autoridades já ficaram no complexo da PF em Brasília, mas não no edifício da superintendência. O ex-governador do DF José Roberto Arruda, por exemplo, ficou preso em uma sala improvisada no prédio do INC (Instituto Nacional de Criminalística da PF) por alguns meses, em 2010. Arrumaram uma salinha onde ele pudesse dormir, tomar banho e se alimentar sem ter que ser transferido de ambiente o tempo todo.

‌



A cantora mexicana Glória Trevi também ficou presa em uma sala improvisada no complexo enquanto aguardava extradição para o México, em 2000, e acabou engravidando dentro da prisão.

Segundo fontes na corporação, o edifício não tem capacidade para receber um ex-presidente da República como está hoje, mas após a obra poderia acomodá-lo.

‌



A obra para criação de celas maiores e a ampliação da área de carceragem, no entanto, podem demorar. Segundo fontes, não foi um pedido feito agora. Um processo administrativo começou ainda em 2024, quando ocorreu o suicídio de um preso no local.

Duas fontes na corporação afirmaram que o ministro do STF Alexandre de Moraes chegou a ser advertido sobre a incapacidade do prédio em receber um ex mandatário, e que teriam sugerido ao ministro que, em caso de decretada a prisão de Jair Bolsonaro em regime fechado, o ideal seria mandá-lo para uma instalação militar.

‌



O ex-presidente da República segue em prisão domiciliar. O julgamento no STF está previsto para começar no dia 2 de setembro.

